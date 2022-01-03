3 января во Франции умер Игорь Богданов – второй из звездных братьев-близнецов. Ему было 72 года.

— В мире и любви, окруженный детьми и семьей, Игорь Богданов в понедельник, 3 января 2022 года, ушел на свет, – написали его родственники в сообщении, которое послал агент.

Как сообщил СМИ агент близнецов Богдановых, в декабре Игорь вместе с братом Григорием были госпитализированы с предварительным диагнозом Covid-19. Позже они оказались в реанимации.

По неофициальной информации, ни один из братьев не был привит против коронавируса.

Одни из известнейших близнецов Франции Игорь и Григорий Богдановы родились в 1949 году. Их воспитанием занималась бабушка, а отец был русским художником.

Братья увлеклись научной фантастикой и начали приобретать опыт на телевидении и в написании книг.

Всю свою жизнь они занимались наукой, неоднократно оказывались в скандалах, однако запомнить близнецов можно было по их лицам.

Десятилетиями Игорь и Григорий пользовались услугами пластических хирургов, поэтому были обладателями ярко выраженных скул и подбородков.