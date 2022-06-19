Известного голливудского актера Бена Стиллера заметили во Львова 18 июня. Звезда фильма Ночь в музее прогулялся центральной площадью возле памятника Тарасу Шевченку.

Соответствующее видео появилось в TikTok. В момент прогулки Бен разговаривал с кем-то по телефону.

— Приятно, что люди придают этому огласку и приезжают собственноручно помочь, — написал автор видео.

Известно, что Стиллер выполняет свою миссию посла доброй воли ООН. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило, что актер приехал на границу встретиться с украинскими беженцами. До этого Бен был в Польше, какая миссия у него во Львове — пока неизвестно.

Ранее во Львове была актриса Анджелина Джоли. Она встретила переселенцев на львовском вокзале, посетила волонтеров, психологов и врачей. Также кинозвезда навестила детей, пострадавших от ракетного удара российских захватчиков по вокзалу в Краматорске.