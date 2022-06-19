Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Видео Персони

Бен Стиллер приехал во Львов: актер прогулялся по центральной площади

19 июня 2022, 10:34
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Бен Стиллер приехал во Львов: актер прогулялся по центральной площади
Источник: Depositphotos

Известного голливудского актера Бена Стиллера заметили во Львова 18 июня. Звезда фильма Ночь в музее прогулялся центральной площадью возле памятника Тарасу Шевченку.

Соответствующее видео появилось в TikTok. В момент прогулки Бен разговаривал с кем-то по телефону.

@shan_olegПриємно, що люди надають цьому розголосу і приїжджають власноруч допомогти, якось незруч♬ David Golubenko Знову 21 травня — давид ♫

Сейчас смотрят

— Приятно, что люди придают этому огласку и приезжают собственноручно помочь, — написал автор видео.

Известно, что Стиллер выполняет свою миссию посла доброй воли ООН. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило, что актер приехал на границу встретиться с украинскими беженцами. До этого Бен был в Польше, какая миссия у него во Львове — пока неизвестно.

Ранее во Львове была актриса Анджелина Джоли. Она встретила переселенцев на львовском вокзале, посетила волонтеров, психологов и врачей. Также кинозвезда навестила детей, пострадавших от ракетного удара российских захватчиков по вокзалу в Краматорске.

Читайте также:
Анджеліна ДжоліДевочка во Львове дала Джоли “особенный камень” — он оказался осколком ракеты РФ

Теги
Актор Львов
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь