Лорак, Тодоренко, Повалий и Седокова попали под санкции СНБО

Ряд украинских и российских артистов оказались под санкциями СНБО из-за поддержки кровавой войны, развязанной РФ против Украины.

Соответствующее решение ввел президент Владимир Зеленский указами от 19 октября.

Кто из звезд попал под санкции СНБО

Всего в санкционный список вошли 2507 физических и 1374 юридических лица.

Сейчас смотрят

В списке “славы” оказались украинки, которые умалчивают войну и тем самым поддерживают действия Путина — Ани Лорак, Регина Тодоренко, Таисия Повалий, Анна Седокова, Снежана Егорова, Оксана Марченко и другие.

Компанию им составили российские знаменитости:

Александр Серов

Лев Лещенко

Николай Басков

Стас Михайлов

Олег Газманов

Гарик Харламов

Ольга Бузова

Иван Охлобыстин

Михаил Боярский

Сергей Безруков

Владимир Машков

Михаил Пореченков

Марат Башаров

Надежда Бабкина

Стас Костюшкин

Тина Канделаки и другие

Что предусматривают санкции

Введение санкций предусматривает блокировку активов. Кроме того, ограничения запрещают участвовать в торговых операциях и выводить капитал из Украины. Также санкции аннулируют лицензии и разрешения, запрещают приватизировать, арендовать или покупать земельные участки.

Ну и вишенка на торте — лица, которые попали под санкции, останутся без государственных наград Украины и других форм отличий.

Санкции будут действовать в течение пяти или десяти лет.