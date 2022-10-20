Лорак, Тодоренко, Повалий и Седокова попали под санкции СНБО

Ряд украинских и российских артистов оказались под санкциями СНБО из-за поддержки кровавой войны, развязанной РФ против Украины.
Соответствующее решение ввел президент Владимир Зеленский указами от 19 октября.
Кто из звезд попал под санкции СНБО
Всего в санкционный список вошли 2507 физических и 1374 юридических лица.
В списке “славы” оказались украинки, которые умалчивают войну и тем самым поддерживают действия Путина — Ани Лорак, Регина Тодоренко, Таисия Повалий, Анна Седокова, Снежана Егорова, Оксана Марченко и другие.
Компанию им составили российские знаменитости:
- Александр Серов
- Лев Лещенко
- Николай Басков
- Стас Михайлов
- Олег Газманов
- Гарик Харламов
- Ольга Бузова
- Иван Охлобыстин
- Михаил Боярский
- Сергей Безруков
- Владимир Машков
- Михаил Пореченков
- Марат Башаров
- Надежда Бабкина
- Стас Костюшкин
- Тина Канделаки и другие
Что предусматривают санкции
Введение санкций предусматривает блокировку активов. Кроме того, ограничения запрещают участвовать в торговых операциях и выводить капитал из Украины. Также санкции аннулируют лицензии и разрешения, запрещают приватизировать, арендовать или покупать земельные участки.
Ну и вишенка на торте — лица, которые попали под санкции, останутся без государственных наград Украины и других форм отличий.
Санкции будут действовать в течение пяти или десяти лет.