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Лорак, Тодоренко, Повалий и Седокова попали под санкции СНБО

20 октября 2022, 22:05
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Лорак, Тодоренко, Повалій і Седокова потрапили під санкції РНБО
Источник: Ани Лорак Регіна Тодоренко

Ряд украинских и российских артистов оказались под санкциями СНБО из-за поддержки кровавой войны, развязанной РФ против Украины.

Соответствующее решение ввел президент Владимир Зеленский указами от 19 октября.

Кто из звезд попал под санкции СНБО

Всего в санкционный список вошли 2507 физических и 1374 юридических лица.

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В списке “славы” оказались украинки, которые умалчивают войну и тем самым поддерживают действия Путина — Ани Лорак, Регина Тодоренко, Таисия Повалий, Анна Седокова, Снежана Егорова, Оксана Марченко и другие.

Компанию им составили российские знаменитости:

  • Александр Серов
  • Лев Лещенко
  • Николай Басков
  • Стас Михайлов
  • Олег Газманов
  • Гарик Харламов
  • Ольга Бузова
  • Иван Охлобыстин
  • Михаил Боярский
  • Сергей Безруков
  • Владимир Машков
  • Михаил Пореченков
  • Марат Башаров
  • Надежда Бабкина
  • Стас Костюшкин
  • Тина Канделаки и другие

Что предусматривают санкции

Введение санкций предусматривает блокировку активов. Кроме того, ограничения запрещают участвовать в торговых операциях и выводить капитал из Украины. Также санкции аннулируют лицензии и разрешения, запрещают приватизировать, арендовать или покупать земельные участки.

Ну и вишенка на торте — лица, которые попали под санкции, останутся без государственных наград Украины и других форм отличий.

Санкции будут действовать в течение пяти или десяти лет.

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Источник
Офис президента
Теги
Ани Лорак Анна Седокова Оксана Марченко Регіна Тодоренко СНБО санкції Таїсія Повалій
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