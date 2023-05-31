Американский актер Аль Пачино в четвертый раз станет отцом. Возлюбленная 83-летней звезды Крестного отца Нур Альфалла находится на восьмом месяце беременности.

Получается, что уже летом 29-летняя избранница Аль Пачино подарит ему ребенка.

О романе актера и Нур Альфаллы стало известно более года назад — в апреле 2022.

Стоит отметить тот факт, что Аль Пачино никогда не был женат, однако у него есть трое детей. Дочь Джулия от преподавательницы актерского мастерства Яны Тэррант и двойняшки Антон и Оливия от актрисы Беверли Д’Анджело.

А вот для Нур ребенок станет первенцем. Ранее она состояла в отношениях с вокалистом рок-группы The Rolling Stones Миком Джаггером и миллиардером Николасом Берггрюном.