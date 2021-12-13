Украинская группа Mozgi презентовала новый клип на трек Zavtra.
Согласно сюжету клипа, зрители попадают в телемагазин Zavtra.TV. В новом ролике коллектива Дядя Вадя стал ведущим, который продает лучшее завтра.
А вот Потап выступил заядлым тусовщиком, который мечтает превратить весь мир в большую party.
Позитив — персонаж, в котором живут две личности: одна – стремится в лучшее Zavtra, а другая жаждет вечеринки здесь и сейчас.
Также в клипе появились многие TikTok-блогеры, в частности Хельга Багирова, Аня Тимошенко, Карина Балашова, Элизабет Аноруе, Жозе Мануэль Трейси, Александра Кузьменко, Олег Машуковский, Даша Кубик, Кирилл Рилли.
Что пишут пользователи сети:
- Всегда буду залипать на их клипы и тащиться от их песен.
- Скоро у всех на Новый Год буде играть эта песня!
- От таких красивых песен зимой на душе становится светлей.
- Кринжовенько немного, если отбросить ожидания, то трек весьма хорош, но из-за смены стиля он напоминает два разных незаконченных трека. Я конечно никто, но предложу сделать еще два трека полноценно в одном стиле.
- Вадик — Круэлла, которую мы заслужили.