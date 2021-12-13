Украинская группа Mozgi презентовала новый клип на трек Zavtra.

Согласно сюжету клипа, зрители попадают в телемагазин Zavtra.TV. В новом ролике коллектива Дядя Вадя стал ведущим, который продает лучшее завтра.

А вот Потап выступил заядлым тусовщиком, который мечтает превратить весь мир в большую party.

Позитив — персонаж, в котором живут две личности: одна – стремится в лучшее Zavtra, а другая жаждет вечеринки здесь и сейчас.

Также в клипе появились многие TikTok-блогеры, в частности Хельга Багирова, Аня Тимошенко, Карина Балашова, Элизабет Аноруе, Жозе Мануэль Трейси, Александра Кузьменко, Олег Машуковский, Даша Кубик, Кирилл Рилли.

Что пишут пользователи сети: