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Завтра будет лучше чем вчера! Mozgi презентовали клип Zavtra

13 декабря 2021, 13:24
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Завтра будет лучше чем вчера! Mozgi презентовали клип Zavtra

Украинская группа Mozgi презентовала новый клип на трек Zavtra.

Согласно сюжету клипа, зрители попадают в телемагазин Zavtra.TV. В новом ролике коллектива Дядя Вадя стал ведущим, который продает лучшее завтра.

А вот Потап выступил заядлым тусовщиком, который мечтает превратить весь мир в большую party.

Позитив — персонаж, в котором живут две личности: одна – стремится в лучшее Zavtra, а другая жаждет вечеринки здесь и сейчас.

Также в клипе появились многие TikTok-блогеры, в частности Хельга Багирова, Аня Тимошенко, Карина Балашова, Элизабет Аноруе, Жозе Мануэль Трейси, Александра Кузьменко, Олег Машуковский, Даша Кубик, Кирилл Рилли.

Что пишут пользователи сети:

  • Всегда буду залипать на их клипы и тащиться от их песен.
  • Скоро у всех на Новый Год буде играть эта песня!
  • От таких красивых песен зимой на душе становится светлей.
  • Кринжовенько немного, если отбросить ожидания, то трек весьма хорош, но из-за смены стиля он напоминает два разных незаконченных трека. Я конечно никто, но предложу сделать еще два трека полноценно в одном стиле.
  • Вадик — Круэлла, которую мы заслужили.
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Теги
Mozgi , Новый клип
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