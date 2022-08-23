Певицу Наталью Могилевскую заподозрили в беременности.

Артистка выступила на концерте Национальная легенда Украины, который транслировался в эфире телемарафона Единые новости. Она вышла на сцену в длинном платье и пиджаке, из-под которого виднелся округлившийся животик.

Также Наталья обнародовала видео в своем Instagram, отметив, что волнуется перед выступлением, однако поклонники обратили внимание на другое.

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— Как всегда волнуюсь перед выходом на сцену. А сегодня особый случай, — заинтриговала артистка.

Кажется мне, что будет скоро счастье.

Я думала, что только мне показалось.

Дай Бог, пусть рождаются маленькие украинцы.

Наташенька, неужели скоро будут хорошие новости?

Вы ждете ребенка? Извините, конечно, но похоже на то, если это так, рада за вас! — пишут пользователи сети.

Факты ICTV обратились за комментарием к менеджменту певицы, однако пока что ждут ответ.

Стоит отметить, ранее Наталья Могилевская призналась, что встретила мужчину в первые дни полномасштабной войны. Говорила, что он старшее нее и очень красивый.

Певица отмечала, что он защищает ее, поддерживает и всегда находится рядом. Также она добавила, что расскажет о нем, но только после окончания войны.