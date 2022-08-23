Певицу Наталью Могилевскую заподозрили в беременности.
Артистка выступила на концерте Национальная легенда Украины, который транслировался в эфире телемарафона Единые новости. Она вышла на сцену в длинном платье и пиджаке, из-под которого виднелся округлившийся животик.
Также Наталья обнародовала видео в своем Instagram, отметив, что волнуется перед выступлением, однако поклонники обратили внимание на другое.
— Как всегда волнуюсь перед выходом на сцену. А сегодня особый случай, — заинтриговала артистка.
- Кажется мне, что будет скоро счастье.
- Я думала, что только мне показалось.
- Дай Бог, пусть рождаются маленькие украинцы.
- Наташенька, неужели скоро будут хорошие новости?
- Вы ждете ребенка? Извините, конечно, но похоже на то, если это так, рада за вас! — пишут пользователи сети.
Факты ICTV обратились за комментарием к менеджменту певицы, однако пока что ждут ответ.
Стоит отметить, ранее Наталья Могилевская призналась, что встретила мужчину в первые дни полномасштабной войны. Говорила, что он старшее нее и очень красивый.
Певица отмечала, что он защищает ее, поддерживает и всегда находится рядом. Также она добавила, что расскажет о нем, но только после окончания войны.