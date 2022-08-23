Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Видео Персони

Ждет пополнения? Наталью Могилевскую заподозрили в беременности

23 августа 2022, 19:14
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Могилевская

Певицу Наталью Могилевскую заподозрили в беременности.

Артистка выступила на концерте Национальная легенда Украины, который транслировался в эфире телемарафона Единые новости. Она вышла на сцену в длинном платье и пиджаке, из-под которого виднелся округлившийся животик.

Также Наталья обнародовала видео в своем Instagram, отметив, что волнуется перед выступлением, однако поклонники обратили внимание на другое.

Сейчас смотрят

Как всегда волнуюсь перед выходом на сцену. А сегодня особый случай, — заинтриговала артистка.

  • Кажется мне, что будет скоро счастье.
  • Я думала, что только мне показалось.
  • Дай Бог, пусть рождаются маленькие украинцы.
  • Наташенька, неужели скоро будут хорошие новости?
  • Вы ждете ребенка? Извините, конечно, но похоже на то, если это так, рада за вас! — пишут пользователи сети.

Факты ICTV обратились за комментарием к менеджменту певицы, однако пока что ждут ответ.

Стоит отметить, ранее Наталья Могилевская призналась, что встретила мужчину в первые дни полномасштабной войны. Говорила, что он старшее нее и очень красивый.

Певица отмечала, что он защищает ее, поддерживает и всегда находится рядом. Также она добавила, что расскажет о нем, но только после окончания войны.

Читайте также:
Ждет пополнения? Наталью Могилевскую заподозрили в беременностиМне с ним смерть не страшна: Могилевская о своем избраннике

Теги
вагітність Наталья Могилевская
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь