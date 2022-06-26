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Познакомились в первые дни войны: Наталия Могилевская рассказала о своем избраннике

26 июня 2022, 21:54
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Могилевская

Украинская певица Наталия Могилевская в эфире информационного телемарафона рассказала о своем избраннике — он старше ее и очень красивый.

— Я влюблена во время войны. Он меня защищает. Мы даем концерты под землей. Там очень опасно выступать. Он говорит мне: Ты моя героиня, — рассказала Наталия.

Певица добавила, что зашла в свой дом в Буче еще до того, как его осмотрели и разминировали, и ее возлюбленный восхитился таким поступком.

— Мне с ним не страшно, я верю, что он фартовый. Он старше меня и очень красивый. У него есть оружие и он меня защищает. Он не военный, но мы познакомились в первые дни войны и вывезли огромное количество детей, людей, мою беременную сестру на 8-м месяце беременности. Я расскажу историю нашего с ним знакомства, как только закончится война, — призналась Могилевская.

Артистка добавила, что ее избранник — не публичный человек и долгое время он жил в США.

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