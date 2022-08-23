Співачку Наталію Могилевську запідозрили у вагітності.

Артистка виступила на концерті Національна легенда України, що транслювався в ефірі телемарафону Єдині новини. Вона вийшла на сцену в довгій сукні і піджаку, з-під якого виднівся кругленький животик.

Також Наталія оприлюднила відео в своєму Instagram, наголосивши, що хвилюється перед виступом, проте шанувальники звернули увагу на інше.

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– Як завжди хвилююсь перед виходом на сцену. А сьогодні особливий випадок, – заінтригувала артистка.

Здається мені, що скоро буде щастя.

Я думала, що тільки мені здалося.

Дай Боже, хай народжуються маленькі українці.

Наталочко, невже скоро будуть хороші новини?

Ви чекаєте на дитину? Вибачте, звичайно, але схоже на те, якщо це так, рада за вас! – Пишуть користувачі мережі.

Факти ICTV звернулися за коментарем до менеджменту співачки, проте поки що чекають на відповідь.

Варто зазначити, що раніше Наталія Могилевська зізналася, що зустріла чоловіка в перші дні повномасштабної війни. Казала, що старший за неї і дуже гарний.

Співачка наголошувала, що він захищає її, підтримує і завжди перебуває поряд. Також вона додала, що розповість про нього, але після закінчення війни.