Співачку Наталію Могилевську запідозрили у вагітності.
Артистка виступила на концерті Національна легенда України, що транслювався в ефірі телемарафону Єдині новини. Вона вийшла на сцену в довгій сукні і піджаку, з-під якого виднівся кругленький животик.
Також Наталія оприлюднила відео в своєму Instagram, наголосивши, що хвилюється перед виступом, проте шанувальники звернули увагу на інше.
– Як завжди хвилююсь перед виходом на сцену. А сьогодні особливий випадок, – заінтригувала артистка.
- Здається мені, що скоро буде щастя.
- Я думала, що тільки мені здалося.
- Дай Боже, хай народжуються маленькі українці.
- Наталочко, невже скоро будуть хороші новини?
- Ви чекаєте на дитину? Вибачте, звичайно, але схоже на те, якщо це так, рада за вас! – Пишуть користувачі мережі.
Факти ICTV звернулися за коментарем до менеджменту співачки, проте поки що чекають на відповідь.
Варто зазначити, що раніше Наталія Могилевська зізналася, що зустріла чоловіка в перші дні повномасштабної війни. Казала, що старший за неї і дуже гарний.
Співачка наголошувала, що він захищає її, підтримує і завжди перебуває поряд. Також вона додала, що розповість про нього, але після закінчення війни.