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Чекає на поповнення? Наталію Могилевську запідозрили у вагітності

23 Серпня 2022, 19:14
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Могилевская

Співачку Наталію Могилевську запідозрили у вагітності.

Артистка виступила на концерті Національна легенда України, що транслювався в ефірі телемарафону Єдині новини. Вона вийшла на сцену в довгій сукні і піджаку, з-під якого виднівся кругленький животик.

Також Наталія оприлюднила відео в своєму Instagram, наголосивши, що хвилюється перед виступом, проте шанувальники звернули увагу на інше.

Зараз дивляться

– Як завжди хвилююсь перед виходом на сцену. А сьогодні особливий випадок, – заінтригувала артистка.

  • Здається мені, що скоро буде щастя.
  • Я думала, що тільки мені здалося.
  • Дай Боже, хай народжуються маленькі українці.
  • Наталочко, невже скоро будуть хороші новини?
  • Ви чекаєте на дитину? Вибачте, звичайно, але схоже на те, якщо це так, рада за вас! – Пишуть користувачі мережі.

Факти ICTV звернулися за коментарем до менеджменту співачки, проте поки що чекають на відповідь.

Варто зазначити, що раніше Наталія Могилевська зізналася, що зустріла чоловіка в перші дні повномасштабної війни. Казала, що старший за неї і дуже гарний.

Співачка наголошувала, що він захищає її, підтримує і завжди перебуває поряд. Також вона додала, що розповість про нього, але після закінчення війни.

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Теги
вагітність Наталя Могилевська
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