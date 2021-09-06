Американская певица Cardi B родила второго ребенка. Радостной вестью звезда поделилась под фото в Instagram.

На фото из роддома певица вместе с мужем Offset трогательно смотрят на ребенка, сидя на кровати.

Известно, что Cardi B стала мамой 4 сентября. Судя по смайлам к публикации, у певицы родился сын.

О беременности Cardi B стало известно в июне — тогда звезда вышла на сцену премии BET 2021 с округлившимся животом. Чуть позже певица подтвердила свое положение фотосессией в Instagram.

Cardi B и рэпер Offset начали встречаться в 2017 году и вскоре поженились, через год у них родилась дочь Калчер. Через несколько месяцев после рождения ребенка певица обвинила мужа в измене и заявила, что они больше не вместе.

Спустя какое-то время супругам удалось наладить отношения и они снова начали жить вместе. Уже в 2020 году поклонники заподозрили, что Cardi B рассталась с мужем, а инсайдеры подтвердили, что певица действительно подала на развод.