Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Видео Музыка

В исполнении Пивоварова и Соловий: вышел первый саундтрек к мультфильму Мавка. Лесная песня

14 февраля 2023, 11:49
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Христина Соловій та Артем Пивоваров

Вышел первый саундтрек к анимационному фильму Мавка. Лесная песня в исполнении Артема Пивоварова и Христины Соловий. Композиция получила название Мова вітру.

Известно, что текст к саундтреку артисты писали вместе. Кроме самой песни, исполнители также презентовали клип.

Сейчас смотрят

В ролике можно увидеть эмоциональные кадры с главными героями мультфильма Мавкой и Лукашем, фантазийные локации, чувственный дуэт Артема и Христины. Стоит отметить, что именно голосом Пивоварова в мультфильме говорит Лукаш, Мавку же озвучивает актриса Наталка Денисенко.

Читайте также:
Мавка Лісова пісняПритула, Dzidzio, Пивоваров: кого из звезд услышим в мультфильме Мавка. Лесная песня

Напомним, что премьера мультфильма запланирована на 2 марта. В начале февраля студия Animagrad (FILM.UA Group) представила основной трейлер анимационного фильма Мавка. Лесная песня.

В видео Мавка предстает перед зрителями в новом образе — она просыпается после зимнего сна и пробуждает весь магический лес.

Теги
Артем Пивоваров Мультфільм Песня Христина Соловий
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь