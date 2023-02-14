Вышел первый саундтрек к анимационному фильму Мавка. Лесная песня в исполнении Артема Пивоварова и Христины Соловий. Композиция получила название Мова вітру.

Известно, что текст к саундтреку артисты писали вместе. Кроме самой песни, исполнители также презентовали клип.

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В ролике можно увидеть эмоциональные кадры с главными героями мультфильма Мавкой и Лукашем, фантазийные локации, чувственный дуэт Артема и Христины. Стоит отметить, что именно голосом Пивоварова в мультфильме говорит Лукаш, Мавку же озвучивает актриса Наталка Денисенко.

Напомним, что премьера мультфильма запланирована на 2 марта. В начале февраля студия Animagrad (FILM.UA Group) представила основной трейлер анимационного фильма Мавка. Лесная песня.

В видео Мавка предстает перед зрителями в новом образе — она просыпается после зимнего сна и пробуждает весь магический лес.