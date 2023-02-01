Студия Animagrad (FILM.UA Group) представила основной трейлер анимационного фильма Мавка. Лесная песня. В видео показаны эксклюзивные кадры, больше раскрывающие сюжет, и впервые звучит саундтрек Мова вітру в исполнении Христины Соловий и Артема Пивоварова.

В трейлере Мавка предстает перед зрителями в новом образе — она просыпается после зимнего сна и пробуждает весь магический лес. Этот ее ежегодный ритуал перекликается с премьерой ленты, которая состоится в начале весны — 2 марта.

Сейчас смотрят Также в видео рассказывается о давней упорной борьбе двух миров — леса и людей. Показаны невероятные локации, вдохновленные украинскими пейзажами. Однако пейзажи мультфильма не являются их точной копией. Взяв за основу ландшафты Украины, художники проекта создали новый фантазийный мир Мавки. — Мы даже не представляли, насколько сильно сюжет будет перекликаться с событиями, которые постигли каждого украинца в 2022 и продолжаются сейчас. Однако мы верим, что как в нашем мультфильме, так и в жизни свет обязательно победит тьму, и любовь преодолеет зло, — говорит креативная продюсер проекта Анна Елисеева. Новое видео органично сочетает оркестровые темы, над которыми работал композитор Дарио Веро, и романтический саундтрек Мова вітру от певицы Христины Соловий и певца Артема Пивоварова, подарившего свой голос Лукашу. Премьера композиции и клипа к ней состоится уже 14 февраля – ко Дню влюбленных. Читайте также: Притула, Dzidzio, Пивоваров: кого из звезд услышим в мультфильме Мавка. Лесная песня

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