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Притула, Dzidzio, Пивоваров: кого из звезд услышим в мультфильме Мавка. Лесная песня

23 января 2023, 12:49
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Мавка Лісова пісня

Уже весной состоится долгожданная премьера анимационного мультфильма Мавка. Лесная песня. Студия Animagrad (FILM.UA Group) решила раскрыть полный звездный состав актеров дубляжа.

Среди звездных голосов, которые мы услышим: Екатерина Осадчая, Нина Матвиенко, Назар Заднепровский, Олег Скрипка, Олег Фагот, участники этногруппы ДахаБраха, Сергей Притула и другие.

Главная героиня Мавка заговорит голосом актрисы Наталки Денисенко, движения и пластику Берегине леса подарила прима-балерина Национальной оперы Екатерина Кухар, певица Христина Соловий исполнила в мультфильме две песни.

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Телеведущий и волонтер Сергей Притула подарил свой голос манерному Фролу, стилисту Килины. Стоит отметить, что озвучка состоялась еще до начала полномасштабной войны, и участие шоумена в проекте Мавка стало заключительной работой в развлекательной сфере.

Актер Назар Заднепровский подарил свой голос почтенному старейшине леса — Лесовику. Дядя Лукаша Лев заговорил голосом музыканта Олега Фагота, телеведущая Екатерина Осадчая получила возможность дублировать сразу нескольких героинь – украинских женщин разных возрастов.

Народная артистка Украины Нина Матвиенко расскажет предысторию, с которой начинается мультфильм.

К дублированию также присоединились участники этногруппы ДахаБраха – Нина Гаренецкая, Марко Галаневич, Елена Цыбульская и Ирина Коваленко. Они стали прообразами для героев ленты и “сыграли” самих себя — музыкантов, друзей Лукаша, которые вдохновили его слушать себя и идти к своей мечте.

Коллектив также создал саундтреки к мультфильму — адаптацию народной песни Кроковеє колесо и аутентичную украинскую Веснянку.

Ранее команда уже представила часть звездных голосов. Известно, что певец Артем Пивоваров дублировал Лукаша, актриса и шоувумен Елена Кравец – злодейку Килину, солистка группы The Hardkiss Юлия Санина воплотила русалку Водяницу, а певец Михаил Хома (Dzidzio) – шумника Гука.

Кроме этого, зрители услышат уникальное пение Марички Квитки.

Напомним, премьера мультфильма Мавка. Лесная песня состоится 2 марта. Он создан по мотивам пьесы Леси Украинки.

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