Уже весной состоится долгожданная премьера анимационного мультфильма Мавка. Лесная песня. Студия Animagrad (FILM.UA Group) решила раскрыть полный звездный состав актеров дубляжа.

Среди звездных голосов, которые мы услышим: Екатерина Осадчая, Нина Матвиенко, Назар Заднепровский, Олег Скрипка, Олег Фагот, участники этногруппы ДахаБраха, Сергей Притула и другие.

Главная героиня Мавка заговорит голосом актрисы Наталки Денисенко, движения и пластику Берегине леса подарила прима-балерина Национальной оперы Екатерина Кухар, певица Христина Соловий исполнила в мультфильме две песни.

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Телеведущий и волонтер Сергей Притула подарил свой голос манерному Фролу, стилисту Килины. Стоит отметить, что озвучка состоялась еще до начала полномасштабной войны, и участие шоумена в проекте Мавка стало заключительной работой в развлекательной сфере.

Актер Назар Заднепровский подарил свой голос почтенному старейшине леса — Лесовику. Дядя Лукаша Лев заговорил голосом музыканта Олега Фагота, телеведущая Екатерина Осадчая получила возможность дублировать сразу нескольких героинь – украинских женщин разных возрастов.

Народная артистка Украины Нина Матвиенко расскажет предысторию, с которой начинается мультфильм.

К дублированию также присоединились участники этногруппы ДахаБраха – Нина Гаренецкая, Марко Галаневич, Елена Цыбульская и Ирина Коваленко. Они стали прообразами для героев ленты и “сыграли” самих себя — музыкантов, друзей Лукаша, которые вдохновили его слушать себя и идти к своей мечте.

Коллектив также создал саундтреки к мультфильму — адаптацию народной песни Кроковеє колесо и аутентичную украинскую Веснянку.

Ранее команда уже представила часть звездных голосов. Известно, что певец Артем Пивоваров дублировал Лукаша, актриса и шоувумен Елена Кравец – злодейку Килину, солистка группы The Hardkiss Юлия Санина воплотила русалку Водяницу, а певец Михаил Хома (Dzidzio) – шумника Гука.

Кроме этого, зрители услышат уникальное пение Марички Квитки.

Напомним, премьера мультфильма Мавка. Лесная песня состоится 2 марта. Он создан по мотивам пьесы Леси Украинки.