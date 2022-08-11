Украинский певец Сергей Лазановский | RIDNYI представил новую песню ЗСУ, которую создал в коллаборации с аккордеонистом-виртуозом DIRESH.

– Словами в этой песне мы хотим поддержать всех наших защитников и защитниц, которые сейчас борются за нашу независимость и восстановление наших территорий. Хочется, чтобы они набирались силы не только физически, но и морально. А благодаря песне это можно сделать на расстоянии многих километров. Хотя не скрою того факта, что все эти песни будут обязательно исполнены перед самими солдатами, – подчеркнул Лазановский.

Певец убежден, что сейчас украинские артисты должны делать от себя все зависящее, чтобы после нашей победы на празднованиях не звучали русские песни.

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– А ВСУ – должны всегда оставаться в центре внимания, даже на личных празднованиях. Это именно те люди, благодаря которым мы сможем почувствовать еще раз приятные моменты в своей жизни. А песня ВСУ всегда будет об этом напоминать, – добавил он.

Все средства по прослушиванию песни ВСУ на стриминговых платформах передадут на нужды Вооруженных сил.

К слову, это не первая совместная работа Лазановского и DIRESH. Их общий трек Геть з України набрал на YouTube 1,5 млн просмотров и вошел в топ-30 самых популярных видео в украинском сегменте.