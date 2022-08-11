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Б’є наше військо бидло кремлівське: Сергій Лазановський присвятив новий трек ЗСУ

11 Серпня 2022, 17:43
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Б'є наше військо бидло кремлівське: Сергій Лазановський присвятив новий трек ЗСУ

Український співак Сергій Лазановський | RIDNYI презентував нову пісню ЗСУ, яку створив у колаборації з акордеоністом-віртуозом DIRESH.

– Словами в цій пісні ми хочемо підтримати усіх наших захисників і захисниць, які зараз борються за нашу незалежність і відновлення наших територій. Хочеться, щоб вони набирались сил не тільки фізично, а й морально. А завдяки пісні – це можливо зробити на відстані багатьох кілометрів. Хоча не приховаю того факту, що всі ці пісні будуть обов’язково виконані перед самими солдатами, – підкреслив Лазановський.

Співак переконаний, що зараз українські артисти мають робити від себе усе залежне, аби після нашої перемоги на святкуваннях не лунали російські пісні.

Зараз дивляться

– А ЗСУ – повинні завжди залишатись в центрі уваги, навіть на особистих святкуваннях. Бо це саме ті люди, завдяки яким ми зможемо відчути ще раз приємні моменти у своєму житті. А пісня ЗСУ завжди про це нагадуватиме, – додав він.

Усі кошти з прослуховувань пісні ЗСУ на стримінгових платформах передадуть на потреби Збройних сил.

До слова, це не перша спільна робота Лазановського та DIRESH. Їхній спільний трек Геть з України набрав на YouTube 1,5 млн переглядів та увійшов у топ-30 найпопулярніших відео в українському сегменті.

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Війна в Україні ЗСУ
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