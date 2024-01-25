Украинский блогер Алина Шаманская рассказала о своих планах переезда и раскрыла его стоимость в США. Звезда ищет себе более интересное жилье, и поделилась с фанатами, что ей важно в доме.

Как Алина Шаманская выбирает себе жилье в США

Так, пока блогер только на стадии поиска жилья, и уже осматривает варианты, чем и поделилась с поклонниками.

К примеру, один из жилищ очень близко расположен к школе ее сына, и рядом стадион, где сын Артур может играть в футбол.

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— Стиралок в квартирах нет, но я уже так привыкла, что для меня это вообще не проблема. На территории 3 бассейна и 3 джакузи и маленькая детская площадка, — заявила Алина.

Однако Шаманская призналась, что ей не нравится в самом процессе переезда.

— Я не люблю эти собирания вещей, кроватей, мебели. Прошлый переезд обошелся в $2 700, — отметила блогер.

Украинка также сказала, что для нее важна зона отдыха, ведь у ней она работает.

— В общем, завтра пойду в лизинг офис узнавать детали. Потому что здесь не так все просто. Даже если у тебя есть деньги, нужно куча документов, отчетов о доходах и возможно даже взнос за 2,5 месяца наперед, тоесть $7,5 тыс. + $2 тыс. переезд. Для меня это на сейчас не посильно, — подытожила Алина.

Блогер любит делиться не только своими планами, но и подробностями из прошлого — к примеру, на днях Шаманская ответила, развелась ли она с Ханумаком, и платит ли он алименты на сына.

Фото: Алина Шаманская