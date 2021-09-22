22 сентября стало известно о смерти американского комедийного актера Уилли Гарсона. Он был звездой сериалов Секс в большом городе и Белые воротнички.

Факты ICTV публикуют биографию Уилли Гарсона и интересные моменты из его жизни.

Уилли Гарсон родился 20 февраля 1964 года в городе Хайленд-Парк (США). Еще будучи ребенком он начал посещать актерскую школу.

Разрываясь между любовью к актерской игре и психологии, Гарсон выбрал первое и начал учиться в престижной Йельской школе драмы, где получил степень магистра изящных искусств.

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Известность к актеру пришла, когда он принял участие в сьемках сериала Секс в большом городе, где сперва исполнил второстепенную роль. Однако его персонаж настолько полюбился зрителям, что ему дали больше экранного времени.

Кроме того, он снялся и в продолжении легендарного телесериала, премьера которого должна состояться в 2022 году.

Также Гарсон известен по роли Моззи в сериале Белые воротнички.

Уилли никогда не был женат, однако у него есть сын Нейтан, которого он усыновил в 7-летнем возрасте в 2009 году.

Он выступал на сцене и снялся в 170 фильмах и сериалах, среди которых Квантовый скачок, Вечеринка в Беверли Хиллз, День сурка, Секретные материалы, Баффи – истребительница вампиров, CSI: Место преступления, Друзья, Между небом и землей, Временно беременна и многих других.

Также в конце этого года выйдет фильм с участие Уилли под названием Просто так…

О том, что Уилли Гарсон умер сообщил его сын Нейтан. Актеру было всего лишь 57 лет.

Причина смерти пока что неизвестна, однако иноСМИ сообщают, что у Уилли был рак поджелудочной железы.