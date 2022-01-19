19 января свое 50-летие празднует рок-музыкант, лидер групп Ляпис-98 и Brutto, заслуженный артист Украины Сергей Михалок.

Многие песни в исполнении Сергея украинцы знают наизусть. Чего только стоит трек Воины света!

Жизнь Сергея Михалка претерпела несколько значительных метаморфоз, которые очень сильно повлияли на его творчество. В честь 50-летия артиста попробуем отследить повороты его биографии, и то, как вместе с этим менялись его песни.

Для начала вернемся в конец 80-х прошлого века, в Беларусь, когда появилась группа Ляпис Трубецкой. Коллектив в 90-е долгое время оставался камерным. В это время Михалок так же активно развивается и в других жанрах. Он работал в театре Бамбуки в качестве и режиссера, и актера. А вот в 2000-х вместе с Алексеем Хацкевичем основал комический дуэт Саша и Сирожа. В те времена Сергей вел довольно разгульный образ жизни: не следил за своим здоровьем, много выпивал и даже употреблял наркотики.

На закате беспредельных 90-х группе Ляпис Трубецкой удается получить свою первую дозу большой славы. Их треки Ау и Ты кинула гремели, где только можно.

Кстати, Михалок еще в 90-х не особо стеснялся высказываться в сторону Александра Лукашенко. Как вы понимаете, в своей лирике Михалок явно не хвалил главу государства.

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2000-е для Ляписов стартовали не очень удачно, так как их новый альбом не получил должного внимания. Хотя потом выход синглов Голуби и Сочи был более чем успешным.

Затем, в 2004 году, группа выкатывает альбом Золотые яйцы, который отличился неким альтернативным ска-звучанием.

Кстати, накануне релиза Золотых яиц Сергей Михалок сбрил наголо длинные волосы, объяснив данный поступок желанием начать новую жизнь.

Веселый, пухлый Михалок, который периодически уходил в запои и чуть не умер от передоза, решил тогда круто изменить свою жизнь. Он начал активно заниматься спортом, в частности боксом, отказался от вредных привычек, во всяком случае, в том переизбытке, в котором они были ранее. Музыкант похудел более чем на 30 кг и привел свое тело в отличную форму, которую он держит уже почти 20 лет.

— Был алкаш и торчок, стал боксер и качок, — говорил тогда Михалок.

После этого появляется ощущение, что Михалок обрел уверенность и даже повзрослел. Во всяком случае, такое ощущение складывается после релиза альбом Капитал. Кстати, именно эта пластинка значительно приблизила коллектив к рангу культовых. Такие выводы можно сделать уже спустя почти 20 лет.

В новых треках романтическую лирику сильно сместили политические посылы, а легкий стеб сменился едким сарказмом.

В левой руке Сникерс, в правой руке Марс. Мой пиар-менеджер — Карл Маркс — спорим, вы пропели эти строки?

В следующем альбоме группа не сбавила оборотов. Более того, Капитал уже выглядел только как разбег перед пластинкой Манифест.

С года Ляпис Трубецкой стает одной из флагманских групп у Беларуси. Поэтому и ее влияние на общественность — достаточно сильно. В декабре 2010 года в Беларуси вспыхнули протесты из-за результатов президентских выборов. Президентом тогда стал (барабанная дробь!) Александр Лукашенко. В 2011 году Ляписы и резкие выступления давали, и с бело-красно-белым флагом на сцене пели. Тогда группу внесли в черный список, о них нельзя было говорить в СМИ, а концерты отменяли один за другим.

В 2013 году выходит первый белорусскоязычный альбом-сборник под названием Грай. Также коллектив тогда выступил в Москве в поддержку Алексея Навального, а в Украине вовсю набирала обороты Революция достоинства (Михалок высказывался в поддержку украинских активистов). После этого на Ляписов в РФ начали смотреть косо, а в Пскове даже отменили их концерт.

Следующей известной песней-протестом стала Матрешка — в 2014 году.

В одноименный альбом вошла еще одна композиция, которая сначала даже клипа не получила. Однако это тот случай, когда и музыка, и лирика сильнее любого маркетинга. Речь идет о треке Воины света. Думаю, не стоит лишний раз упоминать, почему эта песня — культовая не только для группы, но и для многих других.

А вот 17 марта 2014-го Сергей Михалок объявил о роспуске группы Ляпис Трубецкой с 1 сентября того же года. Сразу же Михалок анонсировал свой новый коллектив Brutto. Нельзя сказать, что звучание Михалок как-то сильно изменил. Но треки нового коллектива стали брутальнее. Кстати, в новую группу Сергей пригласил и своего старшего сына Павла, который заведует клавишами.

С Brutto Михалок выпустил три альбома (Underdog, Родны край, Рокі) и 20 синглов, в частности Гарри, Родны край, Середні віки.

Однако о наследии Ляписа Сергей не забыл, поэтому основал проект Ляпис-98, который с 2016 года гастролирует с песнями Ляписа Трубецкого.

Кстати, еще с 2015 года Михалок живет в Украине. 24 января 2015 года Сергей Михалок и его продюсер Антон Азизбекян обратились к властям Украины с просьбой помочь в получении права на постоянное проживание на Украине. 25 мая они получили вид на жительство. В 2020 году Михалок даже получил звание Заслуженный артист Украины.

В Украине Сергей с завидной регулярностью попадает в скандалы: то концерт в рамках политической агитки даст (на котором он, кстати, шутил о наркотиках), то слушателю в нос от Сергея прилетит. Однако такие шалости ему легко сходили с рук. А вот запоздалое обращение относительно протестов в Беларуси в 2020 году Михалку еще долго припоминали. По итогу он заявил, что не признает президентских выборов на родине еще с 2010 года.

Сейчас Михалок продолжает гастролировать с Ляпис-98, читая матерные стихи на концертах, а также выпускает новый материал с Brutto.