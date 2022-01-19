19 січня своє 50-річчя святкує рок-музикант, лідер гуртів Ляпіс-98 та Brutto, заслужений артист України Сергій Міхалок.

Багато пісень, які виконав Сергій, українці знають напам’ять. Чого тільки вартий трек Воины света!

Життя Сергія Міхалка зазнало кількох значних метаморфоз, які дуже сильно вплинули на його творчість. На честь 50-річчя артиста спробуємо відстежити повороти його біографії, та те, як разом із цим змінювалися його пісні.

Насамперед повернемось у кінець 80-х минулого століття, до Білорусі, коли з’явився гурт Ляпис Трубецкой. Колектив у 90-ті довго залишався камерним. У цей час Міхалок активно розвивається і в інших жанрах. Він працював у театрі Бамбукі як режисер та актор. А ось у 2000-х разом із Олексієм Хацкевичем заснував комічний дует Саша та Сірожа. У ті часи Сергій вів досить розгульний спосіб життя: не стежив за своїм здоров’ям, багато випивав і навіть вживав наркотики.

На завершенні 90-х гурту Ляпис Трубецкой вдається отримати свою першу дозу великої слави. Їхні треки Ау і Ты кинула гриміли, де тільки можна.

До речі, Міхалок ще в 90-х не надто соромився висловлюватися у бік Олександра Лукашенка. Як ви розумієте, у своїй ліриці Міхалок вочевидь не хвалив главу держави.

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2000-ті для Ляпісів стартували не надто вдало, тому що їхній новий альбом не отримав належної уваги. Хоча потім вихід синглів Голуби та Сочи був більш ніж успішним.

Потім, у 2004 році, гурт викочує альбом Золотые яйцы, який відзначився якимось альтернативним ска-звучанням.

До речі, напередодні релізу альбому Золотые яйцы Сергій Міхалок збрив наголо довге волосся, пояснивши цей вчинок бажанням розпочати нове життя.

Веселий, пухкий Міхалок, який періодично йшов у запої і мало не помер від передозу, вирішив тоді круто змінити своє життя. Він почав активно займатися спортом, зокрема боксом, відмовився від шкідливих звичок, щонайменше у тому надлишку, в якому вони були раніше. Музикант схуд на понад 30 кг і привів своє тіло у чудову форму, яку він тримає вже майже 20 років.

– Був алкаш і торчок, став боксер та качок, – казав тоді Міхалок.

Після цього з’являється відчуття, що Міхалок знайшов впевненість та навіть подорослішав. Саме таке відчуття складається після релізу альбому Капитал. До речі, саме ця платівка значно наблизила колектив до рангу культових. Такі висновки можна зробити вже майже через 20 років.

У нових треках романтичну лірику сильно посунули політичні посили, а легка іронія змінилася їдким сарказмом.

В левой руке Сникерс, в правой руке Марс. Мой пиар-менеджер Карл Маркс – закладемося, що ви проспівали ці рядки?

У наступному альбомі гурт не зменшив обертів. Ба більше, Капитал вже мав вигляд лише як розбіг перед платівкою Манифест.

Ляпис Трубецкой стає одним із флагманських гуртів у Білорусі. Тому його вплив на громадськість – досить сильний. У грудні 2010 року у Білорусі спалахнули протести через результати президентських виборів. Президентом тоді став (барабанний дріб!) Олександр Лукашенко. У 2011 році Ляпіси і різкі виступи давали, і з біло-червоно-білим прапором на сцені співали. Тоді гурт внесли до чорного списку, про них не можна було говорити у ЗМІ, а концерти скасовували один за одним.

У 2013 році виходить перша білоруськомовна альбом-збірка під назвою Грай. Також колектив тоді виступив у Москві на підтримку Олексія Навального, а в Україні набирала обертів Революція гідності (Міхалок висловлювався на підтримку українських активістів). Після цього на Ляпісів у РФ почали дивитися косо, а у Пскові навіть скасували їхній концерт.

Наступною відомою піснею-протестом стала Матрешка – у 2014 році.

До однойменного альбому увійшла ще одна композиція, яка спочатку навіть не отримала кліп. Однак це той випадок, коли і музика, і лірика сильніші за будь-який маркетинг. Йдеться про трек Воины света. Думаю, не варто вкотре повторювати, чому ця пісня культова не лише для гурту, а й багатьох інших.

А ось 17 березня 2014-го Сергій Міхалок оголосив про розпуск гурту Ляпис Трубецкой з 1 вересня того самого року. Одразу Міхалок анонсував свій новий колектив Brutto. Не можна сказати, що звучання Міхалок якось сильно змінив. Але треки нового колективу стали брутальнішими. До речі, у новий гурт Сергій запросив і свого старшого сина Павла, який керує клавішами.

З Brutto Міхалок випустив три альбоми (Underdog, Родни край, Рокі) та 20 синглів, зокрема Гаррі, Родни край, Середні віки.

Проте про спадщину Ляпіса Сергій не забув, тому започаткував проєкт Ляпіс-98, який з 2016 року гастролює з піснями Ляписа Трубецкого.

Іще з 2015 року Міхалок мешкає в Україні. 24 січня 2015 року Сергій Міхалок та його продюсер Антон Азізбекян звернулися до влади України з проханням допомогти отримати право на постійне проживання в Україні. 25 травня вони отримали дозвіл на проживання. 2020 року Міхалок навіть отримав звання Заслужений артист України.

В Україні Сергій регулярно потрапляє у скандали: то концерт у межах політичної агітки дасть (на якому він, до речі, жартував про наркотики), то слухачеві в ніс від Сергія прилетить. Однак такі пустощі йому легко сходили з рук. А ось пізнє звернення щодо протестів у Білорусі у 2020 році Міхалку ще довго пригадували. Врешті він заявив, що не визнає президентських виборів на батьківщині ще з 2010 року.

Зараз Міхалок продовжує гастролювати з Ляпіс-98, читаючи матюкливі вірші на концертах, а також випускає новий матеріал з Brutto.