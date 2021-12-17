Украинская певица Jerry Heil представила новый рождественский альбом, в котором перепела хит группы ТИК.

Популярный трек 2010-х – Олені группы ТИК, она спела с фронтменом коллектива Виктором Бронюком.

— Для меня и моей семьи – это культовый трек! Он напрямую ассоциируется с Новым годом, со свитерами с оленями, — отметила Jerry.

Она волновалась, понравится ли эта идея Бронюку. Однако он легко согласился на эту авантюру.

— Мы накануне рождественских праздников всегда ждем чудес — и они обязательно случаются, если в них верить. Так получилось и с песенкой Олені, которая магическим образом зазвучала по-новому и принесет вашему дому радость и счастье в 2022-м году, — заявил Виктор Бронюк.

Кроме того, в альбоме есть еще одна коллаборация. Сразу две песни Jerry Heil записала вместе с Анной Тринчер. Одна из них Экс в гивевей, где есть сэмпл на хит Ирины Билык Мне не жалко тебя.

Кроме этого, в релизе слушатели смогут услышать трогательную историю о дедушке Jerry, а также эксклюзивные ремиксы на ее предыдущие песни.