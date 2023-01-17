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Ждет извинений от семьи: принца Гарри пригласили на коронацию Чарльза III, но он не спешит ехать

17 января 2023, 12:58
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Принц Гарри
Источник: Getty Images

Принц Гарри все же приглашен на церемонию коронации Чарльза III. Впрочем, не факт, что сын короля будет присутствовать на торжественном событии.

Церемония запланирована на 6 мая 2023 года и состоится в Вестминстерском аббатстве. Камила в этот день также станет королевой-консортом.

Однако после скандальных мемуаров Гарри, где под раздачу попала вся королевская семья, присутствие младшего сына короля остается под вопросом. Что касается приглашения, то в список гостей попала и Меган Маркл.

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Друг королевской семьи Хьюго Викерс уверяет, что принц не согласится на участие.

— Гарри ясно дал понять, что у него есть определенные условия, прежде чем он примет любое приглашение. Всегда можно примириться, если обе стороны захотят это сделать, но Гарри точно не сделает первый шаг, — заявил инсайдер.

Что касается герцога, то его визит может отвлечь публику от самой церемонии. В мемуарах Гарри потребовал извинений от членов своей семьи — по его словам, его близкие общались  с ним, как с параноиком.

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Инсайдеры уверены, что встреча для примирения состоится в ближайшее время и точно до коронации 6 мая.

В своих мемуарах Гарри также рассказал об отношениях со своим старшим братом Уильямом. У них однажды была драка, в которой младший принц получил порезы спины.

Источник
PageSix
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Принц Гарри Чарльз ІІІ
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