Рада взялась за авторские права: что известно о новом законопроекте о роялти

15 декабря 2021, 18:28

Народные депутаты 15 декабря приняли во втором чтении законопроект об авторских правах, призванный дать возможность украинским исполнителям получать роялти.

Речь идет о законопроекте №5572.

Целью документа является разблокирование деятельности организаций коллективного управления в сферах публичного исполнения и публичного оповещения музыкальных недраматических произведений, избегание негативных последствий прекращения уплаты роялти для украинских артистов и мирового авторского сообщества, — сообщила пресс-служба Рады.

В целом в Украине работали несколько частных организаций, занимавшихся роялти. Так называемые организации коллективного управления.

Организации коллективного управления – это посредник между пользователями и авторами. Эти организации должны собрать вознаграждение за использование авторских и смежных прав в разных сферах, распределить его и отдать украинским и иностранным авторам и правообладателям (музыкантам, композиторам, художникам).

Сейчас им отменяют аккредитацию, поэтому дальше они не могут заниматься этим.

Украинские работники культуры давно выступают за реформирование законодательства в сфере роялти.

Например, ранее эти организации имели возможность демпинговать, чтобы собрать большую клиентскую базу, в результате чего авторы получали копейки.

В настоящее время отечественные лейбли и продюсерские центры смогут работать с одной организацией коллективного управления.

Законопроект поддержали Юрий Рыбчинский, Потап, Onuka, Алина Гросу, Валерий Харчишин, Олег Михайлюта, Екатерина Павленко, KAZKA, Lama и другие.

Однако у него есть и те, кто не поддерживает инициативу, в частности, Руслана.