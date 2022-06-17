Евровидение 2023 состоится не в Украине

Международный музыкальный конкурс Евровидение 2023 будет проведен не в Украине. Европейский вещательный союз заявил об этом после тщательной оценки ситуации на территории нашей страны.

Известно, что организаторы мероприятия обратились к Великобритании по поводу возможности проведения конкурса на территории этой страны на фоне получения второго места в 2022 году.

— Песенный конкурс Евровидение — одна из самых сложных телевизионных постановок в мире, над которой работают тысячи людей, а также 12 месяцев для подготовки. EBU благодарит UA.Суспільне за их искреннее сотрудничество, а также за изучение всех сценариев в течение нескольких недель после победы Kalush Orchestra мая в Турине и делится своей печалью и разочарованием по поводу того, что конкурс в следующем году не может быть проведен в Украине…. — заявили организаторы.

В EBU заявили, что это решение основано на текущих обстоятельствах и гарантиях безопасности, которые необходимы для проведения Евровидения. К сожалению, в Украине необходимые требования выполнить нет возможности — на этом сказалось полномасштабная война с Россией.

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Европейский вещательный союз также заявил о своем желании, чтобы победа Украины в этом году была отражена на проведении конкурса в 2023 году.

В июне Украина уже начала подготовку к проведению мероприятия — для этого рассматривались сразу несколько локаций.