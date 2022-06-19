Международный песенный конкурс Евровидение 2023 благодаря победе Kalush Orchestra должен был пройти в Украине. Однако Европейский вещательный союз после тщательной оценки ситуации на территории нашей страны заявил, что мероприятие у нас состоятся не может.

Как альтернативу для проведения конкурса предложили Великобританию, представитель которой занял второе место на Евровидении 2022. Однако с таким решением не согласен даже их премьер-министр Борис Джонсон.

Все, что известно о Евровидении 2023 — в материале.

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Евровидение 2023 состоится не в Украине

О том, что конкурс в следующем году не может пройти в Украине, заявил Европейский вещательный союз.

— EBU благодарит UA.Суспильне за их искреннее сотрудничество, а также за изучение всех сценариев в течение нескольких недель после победы Kalush Orchestra в мае в Турине и делится своей печалью и разочарованием по поводу того, что конкурс в следующем году не может быть проведен в Украине, — отметили организаторы.

Такое решение они приняли на основании текущих обстоятельств и гарантий безопасности, которые необходимы для проведения песенного конкурса. Из-за полномасштабной войны с Россией Украина не может выполнить необходимые требования.

Провести Евровидение 2023 EBU предложили в Великобритании.

Позиция Минкульта

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко хочет обжаловать решение организаторов Евровидения. Он заявил, что нас просто поставили перед фактом — конкурс пройдет в Великобритании, и не дали возможности обсудить другие варианты. Также EBU не поинтересовались планами B, C, D.

Стоит отметить, что наша страна выполнила все условия для проведения Евровидения 2023. Мы предоставили ответы и гарантии безопасности, а также опубликовали варианты локаций для проведения мероприятия.

Более того, проведение Евровидения 2023 в Украине — сигнал для всего мира, что он поддерживает нас. Поэтому Минкульт будет обжаловать решение организаторов и возобновит переговоры с EBU.

Реакция Kalush Orchestra

Фронтмен группы Kalush Orchestra Олег Псюк отметил, что их коллектив расстроен таким решением EBU и имеет большую надежду, что его можно изменить.

— Мы очень хотим провести это Евровидение в Украине, и наши ВСУ сделают все возможное, чтобы это было безопасно для всех. Поэтому просим EBU и всех, кто принимает решение, дать нам немного времени, и мы вам докажем, что все будет так, как должно быть, — сказал Олег.

Артист обратился к пользователям сети с просьбой распространять его видео с хэштегом #ESCUKRAINE2023, чтобы как можно больше людей узнали о сложившейся ситуации.

— Только вместе мы сможем изменить мнение организаторов Евровидения и европейского сообщества, — отметил Псюк.

Реакция украинцев на решение перенести Евровидение 2023

Мнение украинцев по поводу места проведения Евровидения 2023 разделилось. Кто-то говорит, что мероприятие необходимо провести у нас, кто-то отмечает — Великобритания хороший вариант, поскольку у нас небезопасно, а кто-то и вовсе не понимает, как можно думать о конкурсе, когда в стране война.

Невозможно провести Евровидение на территории Украины. Это небезопасно даже по отношению к фанатам, которые приедут.

Во Львове можно провести 100%… Наоборот нужно в Украине, чтобы привлечь еще больше внимания.

Если бы Евровидение было самым главным, про что сейчас необходимо думать.

Следующее Евровидение должно пройти в Украине и только в Украине. Война к тому времени закончится, и весь мир должен увидеть последствия.

Я считаю, что невозможно проводить Евровидение, например, в сегодняшних условиях, но кто знает, что будет через 2-3 месяца, год… Но факт, что они должны советоваться с нашей делегацией, а не решать сами.

Я, конечно, понимаю, что обидно, но для организации Евровидения нужно время. В лучшем случае война закончится завтра, и у нас оно будет. А если не закончится?

Позиция Минкульта и реакция Kalush Orchestra: все, что известно о месте проведения Евровидения 2023 / 3 images

Евровидение 2023 должно пройти в Украине — премьер-министр Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Евровидение 2023 должно пройти в Украине. Он сказал, что наша страна заслуживает на это, и выразил надежду, что мы сможем это сделать.

— По моему мнению, Киев или любой другой безопасный украинский город был бы фантастическим местом для Евровидения, — отметил Борис Джонсон.

Польша не согласна с решением EBU

Польша не согласна с решением EBU о лишении Украины права на проведение Евровидения. Об этом говорится в совместном заявлении Министерства культуры и национального наследия РП и правления польского национального телеканала TVP.

В заявлении сказано, что польская сторона сожалеет об одностороннем решении EBU не проводить конкурс в 2023 году в Украине и перенести его в Великобританию.

— Мы заверяем украинского общественного вещателя в нашей постоянной поддержке поиска такой организационной модели для проведения конкурса Евровидение 2023 в следующем году, которая будет учитывать участие как можно большей доли украинских участников и продюсеров, а также аудитории из этой страны.

Евровидение 2017

Благодаря победе Джамалы на Евровидении 2016, в 2017 году конкурс проходил в Киеве. Тогда в нашей стране уже была война, правда, боевые действия были только на Донбассе, однако это не помешало нам провести у себя мероприятие.

Украина достойно приняла Евровидение 2017, проведя его в Киеве в Международном выставочном центре.

Переносили ли Евровидение в другие страны

Иногда страны-победители отказывались проводить у себя песенный конкурс. Например, в 1972 году он изначально должен был состоятся в Монако, но у них не нашлось подходящей площадки, поэтому Евровидение прошло в Великобритании.

В 1974 году конкурс также прошел в Великобритании вместо Люксембурга, который отказался от проведения мероприятия по финансовым причинам.

В 1980 году отказался Израиль, поскольку не мог проводить конкурс два года подряд. Тогда Евровидение состоялось в Нидерландах.