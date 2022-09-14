Американская певица Бритни Спирс поздравила своих сыновей с днем рождения. 14 сентября Престону исполняется 17 лет, Джейдену 12 сентября стукнуло 16.

В Instagram Бритни обнародовала фото с мальчиками, отметив, что кадры сделаны в 2021 году.

— С днем рождения, Престон и Джейден! Очень люблю вас обоих! Эти фото прошлогодние, — написала артистка.

Кроме того, Бритни Спирс публично извинилась перед своими сыновьями, отметив, что хочет чувствовать себя ценной.

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В одном из интервью Джейден сказал, что они приняли решение пока что не видеться с матерью.

— Я боюсь сообщить вам, ребята, что не хочу вас видеть, пока не почувствую, что меня ценят, — ответила на это артистка.

Спирс призналась, что очень бы хотела увидеть мальчиков, однако больше унижаться не будет.

— Все, что я знаю, это то, что я люблю своих детей больше всего на свете и мне жаль, если я когда-либо причиняла вам боль, ребята, — добавила поп-звезда.

Также она сказала, что Джейден и Престон заблокировали ее в соцсетях, и выразила надежду, что они тренируются на боксерской груше, которую она им подарила.