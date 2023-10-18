Бритни Спирс снова станцевала с ножами после того, как из-за предыдущего танца к ней в дом наведались копы. Новый ролик заставил фанатов певицы встревожиться.

Так, на ролике Спирс в нижнем белье и топике танцует перед камерой, размахивая кухонными ножами. Примечательно, что звуки удара стали указывает на то, что это настоящие ножи, которые могут поранить при одном неправильном движении. Впрочем, сама артистка заявила, что они фальшивые.

Во время танца у Бритни была улыбка на лице.

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— Приходите, не волнуйтесь, у меня такой гостеприимный дом с этими ненастоящими ножами, — отметила певица.

Предыдущий ролик с острыми предметами также вызвал бурную реакцию у общества — на фоне этого Бритни даже пришлось рассказать, где она взяла кухонные атрибуты.

— Я знаю, что напугала всех своим последним сообщением, но это фальшивые ножи, которые моя команда взяла напрокат в магазине Hand Prop в Лос-Анджелесе. Это не настоящие ножи, — пояснила Бритни.

Ранее стало известно, что Спирс была беременна от Джастина Тимберлейка. Оставить ребенка певица была не против, а вот музыкант не хотел детей.