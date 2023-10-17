В конце октября свет увидит биографическая книга Бритни Спирс Женщина во мне. В ней певица раскроет немало подробностей личной жизни, в том числе о первом поцелуе с Джастином Тимберлейком. Так что ждем новых взрывных откровений.

Уже сейчас Бритни приоткрыла содержание мемуаров, в частности там речь пойдет о ее отношениях с отцом. Он получит большую порцию критики от дочери. Артистка вспомнила, как он оскорблял ее и делал неприятные оценки относительно ее внешности.

— Критику моего тела в прессе я воспринимала плохо, однако, слышать ее от собственного отца было еще больнее. Он неоднократно говорил мне, что я толстая и должна что-то сделать с этим, — призналась Бритни Спирс.

Поп-звезда отметила, что отец делал все, чтобы у нее сформировалась низкая самооценка. Она жила в тотальном контроле и не принадлежала себе, чувствуя себя, как робот.

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— В течение 13 лет я была тенью самой себя. Сейчас я вспоминаю, как мой отец и его окружение держали под контролем мое тело и мои деньги, и мне от этого становится плохо, — резюмировала знаменитость.

Джейми Спирс начал тотально контролировать финансы и жизнь своей старшей дочери в 2008 году. Это произошло после того, как получила широкую огласку информация о психическом расстройстве у Бритни. Сначала это была временная договоренность, но потом звезда перестала принадлежать сама себе. Отец контролировал с кем она дружит, куда ходит, что покупает и заставил певицу использовать противозачаточные средства и принимать лекарства против ее воли.

Ранее окружение Джейми Спирса сообщало, что он не будет читать мемуары дочери, ведь его не беспокоит, что она о нем скажет.