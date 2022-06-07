Американский актер Брэд Питт обвинил свою экс-супругу, актрису Анджелину Джоли в сговоре с российским олигархом.

Питт утверждает, что Джоли намеренно продала свою долю в их винодельне Miraval алкогольному магнату Юрию Шефлеру из РФ. Брэд отмечает, что они договаривались о том, чтобы не продавать свои доли в семейном бизнесе без согласия друг друга.

Винодельня очень важна для Питта, поскольку является многомиллионным глобальным бизнесом и одним из самых уважаемых производителей розового вина в мире. А Джоли якобы ничего не сделала для успеха Miraval.

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В заявлении адвокаты актера говорят, что Джоли планировала продать свою долю в октябре компании Tenute del Mondo, которая намерена получить контроль над Miraval и косвенно принадлежит и контролируется российским миллиардером Юрием Шефлером.

— Джоли провела, а затем тайно завершила предполагаемую продажу, намеренно держа Питта в неведении и сознательно нарушая их договорные права, — говорится в заявлении.

Команда Питта говорит, что Шефлер начал враждебное поглощение Miraval и пытается завладеть конфиденциальной и служебной информацией в интересах своего конкурирующего предприятия.

Также в заявлении обвиняют Шефлера в беспощадной деловой тактике и сомнительных профессиональных ассоциациях, что, в свою очередь, ставит под угрозу репутацию бренда, который Питт так тщательно создавал.

Адвокаты добавляют, что Джоли пыталась заставить Питта сотрудничать с незнакомцем с ядовитыми ассоциациями и намерениями.

Актер требует возмещения убытков в сумме, которая будет указана судом, а предполагаемую продажу объявить ​​недействительной.