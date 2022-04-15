Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Персони

Боже, какое дно: Киркоров просит Макрона и Байдена освободить Медведчука

15 апреля 2022, 23:40
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Боже, какое дно: Киркоров просит Макрона и Байдена освободить Медведчука

Российский артист Филипп Киркоров выступил в поддержку Оксаны Марченко и ее благоверного Виктора Медведчука, которого не так давно поймала СБУ. Напомним, что поймали его из-за ряда криминальных дел, в частности речь идет о госизмене.

Так вот, Киркоров все это время молчал, пока солдаты из его страны убивали мирных людей и насиловали детей в Украине. Но, это его видимо устраивает, ведь о событиях в Украине он молчал. А вот за бедного и несчастного Медведчука, которого арестовал суд, сразу побежал пост писать.

И самое смешное, что Киркоров, сидя в стране, где о свободе мысли слышали лишь из голливудского кино, молвит: Никто может быть осужден без решения справедливого законного суда.

— Я поддерживаю мою подругу Оксану Марченко в ее международной деятельности против пыток и насилия, от которой сегодня зависит жизнь и свобода политзаключенных, а в последние дни и жизнь моего старшего друга. А теперь, европейские политики, посмотрите что происходит в Украине? Допускаете ли вы, что условно Эмманюэль Макрон, бросит за решетку Марин Ле Пен за ее другие взгляды? — пишет Киркоров из РФ, где оппозиционеров не сажают, их просто расстреливают и травят Новичком.

Есть два варианта: или ему очень много заплатили, что можно так себя подставлять, или он еще одна жертва российского зомбоящика, которая не в состоянии отличить черное от белого.

К слову, для украинцев его страница в Instagram закрыта, но все же есть много комментариев в том, что Киркорову лучше стоит молчать.

Что пишут пользователи:

  • Боже, какое дно. Проснулся.
  • Ну да, видимо пытки, насилия и физические унижения приемлемы только для мирных украинских граждан, по вашему? Или тем более детей…
  • Слушай Филя, сиди и молчи.
  • Много наверное заплатили за этот пост видимо.
  • А в России не арестовали людей из оппозиции?
  • Против насилия украинского народа высказаться не хочешь?
  • Чистый разум: насилие над детьми, женщинами? Чистый разум: убивать мирных людей в Ирпене, Буче, Гостомеле? Чистый разум: поддерживать нападение на суверенное государство?
  • А почему в России за другие политические взгляды бросают за решетку? Почему закрываются ТВ каналы только за то, что там говорят неприятные вещи про вашу политику? Задайте эти вопросы своему президенту !
  • А почему же Ваша власть убивает мирных жителей Украины и насилует женщин? Вам сбросить фото не от СМИ?
  • Лучше бы ты продолжал молчать! Пытки и физические унижения тебе не приемлемы, то почему ты молчал, и продолжаешь молчать о том, что солдаты РФ насилуют украинских детей, женщин? Молчишь о том, что те же ваши солдаты издевались, а в итоги убили мирный украинский народ? Стыд и позор тебе!
Читайте также:
Боже, какое дно: Киркоров просит Макрона и Байдена освободить МедведчукаВместе можно создать прецедент: концерт Сабурова в Чикаго отменен, Нью-Йорк на очереди

Теги
Війна в Україні , Виктор Медведчук , Філіп Кіркоров
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь