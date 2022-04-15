Российский артист Филипп Киркоров выступил в поддержку Оксаны Марченко и ее благоверного Виктора Медведчука, которого не так давно поймала СБУ. Напомним, что поймали его из-за ряда криминальных дел, в частности речь идет о госизмене.

Так вот, Киркоров все это время молчал, пока солдаты из его страны убивали мирных людей и насиловали детей в Украине. Но, это его видимо устраивает, ведь о событиях в Украине он молчал. А вот за бедного и несчастного Медведчука, которого арестовал суд, сразу побежал пост писать.

И самое смешное, что Киркоров, сидя в стране, где о свободе мысли слышали лишь из голливудского кино, молвит: Никто может быть осужден без решения справедливого законного суда.

— Я поддерживаю мою подругу Оксану Марченко в ее международной деятельности против пыток и насилия, от которой сегодня зависит жизнь и свобода политзаключенных, а в последние дни и жизнь моего старшего друга. А теперь, европейские политики, посмотрите что происходит в Украине? Допускаете ли вы, что условно Эмманюэль Макрон, бросит за решетку Марин Ле Пен за ее другие взгляды? — пишет Киркоров из РФ, где оппозиционеров не сажают, их просто расстреливают и травят Новичком.

Есть два варианта: или ему очень много заплатили, что можно так себя подставлять, или он еще одна жертва российского зомбоящика, которая не в состоянии отличить черное от белого.

К слову, для украинцев его страница в Instagram закрыта, но все же есть много комментариев в том, что Киркорову лучше стоит молчать.

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