Российский артист Филипп Киркоров выступил в поддержку Оксаны Марченко и ее благоверного Виктора Медведчука, которого не так давно поймала СБУ. Напомним, что поймали его из-за ряда криминальных дел, в частности речь идет о госизмене.
Так вот, Киркоров все это время молчал, пока солдаты из его страны убивали мирных людей и насиловали детей в Украине. Но, это его видимо устраивает, ведь о событиях в Украине он молчал. А вот за бедного и несчастного Медведчука, которого арестовал суд, сразу побежал пост писать.
И самое смешное, что Киркоров, сидя в стране, где о свободе мысли слышали лишь из голливудского кино, молвит: Никто может быть осужден без решения справедливого законного суда.
— Я поддерживаю мою подругу Оксану Марченко в ее международной деятельности против пыток и насилия, от которой сегодня зависит жизнь и свобода политзаключенных, а в последние дни и жизнь моего старшего друга. А теперь, европейские политики, посмотрите что происходит в Украине? Допускаете ли вы, что условно Эмманюэль Макрон, бросит за решетку Марин Ле Пен за ее другие взгляды? — пишет Киркоров из РФ, где оппозиционеров не сажают, их просто расстреливают и травят Новичком.
Есть два варианта: или ему очень много заплатили, что можно так себя подставлять, или он еще одна жертва российского зомбоящика, которая не в состоянии отличить черное от белого.
К слову, для украинцев его страница в Instagram закрыта, но все же есть много комментариев в том, что Киркорову лучше стоит молчать.
Что пишут пользователи:
- Боже, какое дно. Проснулся.
- Ну да, видимо пытки, насилия и физические унижения приемлемы только для мирных украинских граждан, по вашему? Или тем более детей…
- Слушай Филя, сиди и молчи.
- Много наверное заплатили за этот пост видимо.
- А в России не арестовали людей из оппозиции?
- Против насилия украинского народа высказаться не хочешь?
- Чистый разум: насилие над детьми, женщинами? Чистый разум: убивать мирных людей в Ирпене, Буче, Гостомеле? Чистый разум: поддерживать нападение на суверенное государство?
- А почему в России за другие политические взгляды бросают за решетку? Почему закрываются ТВ каналы только за то, что там говорят неприятные вещи про вашу политику? Задайте эти вопросы своему президенту !
- А почему же Ваша власть убивает мирных жителей Украины и насилует женщин? Вам сбросить фото не от СМИ?
- Лучше бы ты продолжал молчать! Пытки и физические унижения тебе не приемлемы, то почему ты молчал, и продолжаешь молчать о том, что солдаты РФ насилуют украинских детей, женщин? Молчишь о том, что те же ваши солдаты издевались, а в итоги убили мирный украинский народ? Стыд и позор тебе!