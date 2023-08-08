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Бойфренд Сандри Буллок помер від рідкісної хвороби: причина смерті Браяна Рендалла

8 Серпня 2023, 11:19
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Сандра Буллок і Браян Рендалл
Джерело: Getty Images

Помер коханий американської акторки Сандри Буллок, фотограф Браян Рендалл. Йому було 57 років.

Рендалл помер у суботу, 5 серпня, після трирічної боротьби з бічним аміотрофічним склерозом (БАС).

– Браян вирішив зберегти свою боротьбу з БАС у таємниці, і ті з нас, хто піклувався про нього, зробили все можливе, щоб виконати його прохання. Ми безмежно вдячні невтомним лікарям, які разом із нами боролися з цією хворобою, і вражаючим медсестрам, які стали нашими сусідами по кімнаті, часто жертвуючи своїми сім’ями, щоб бути з нами, – йдеться в заяві сім’ї Рендалла.

БАС – це рідкісне генетичне захворювання центральної нервової системи, при якому уражаються рухові нейрони. У людей із цим діагнозом із часом перестають працювати м’язи рук і ніг, язика.

Сандра і Браян були разом із 2015 року. Спільних дітей у них немає. Зі свого боку, акторка виховує двох прийомних дітей, а в Браяна є донька від попередніх стосунків.

Примітно, що в 2022 року Буллок поставила на паузу акторську кар’єру, зазначивши, що хоче присвятити себе сім’ї. Можливо, саме хвороба Браяна спонукала її на цей крок.

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Джерело
ABC News
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Сандра Буллок
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