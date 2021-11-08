Битва выиграна: Талашко уволился из университета им. Карпенко-Карого

Преподаватель Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого и актер Владимира Талашка уволился со собственному желанию после секс-скандала, который вспыхнул в августе 2021 года.

8 ноября актриса Виктория Муштей сообщила, что Талашко написал заявление по собственному желанию и преподавать в университете больше не будет.

— Финал истории. Битва выиграна благодаря каждой девушке, которая осмелилась написать заявление в университет и Министерство. Все потоки грязи и трудности стоили того, чтобы новые студентки и абитуриентки не подвергались насилию. А также, чтобы это было примером другим педагогам злоупотребляющим своей властью, — написала Муштей.

По ее словам, группа, которая занимается расследованием в университете, все еще не предоставила результатов, а продолжила свою работу до 31 декабря 2021 года.

Что известно о Талашко

Владимир Талашко – заслуженный артист Украины, актер и режиссер. Также он является членом Национального союза кинематографистов Украины.

Талашко снимался во многих картинах, но зрителям он больше всего известен по роли в картине Леонида Быкова В бой идут одни старики (1973).

Секс-скандал

9 августа Народного артиста Украины и преподавателя университета имени Карпенко-Карого Владимира Талашко обвинили в сексуальных домогательствах к студенткам.

После долгого молчания выпускницы университета решили публично рассказать, как подвергались насилию со стороны Владимира Талашко.

По словам девушек, преподаватель неоднократно принуждал к интимным отношениям своих студенток. Сначала он приглашал их к себе домой, потом предлагал алкоголь и фотографировал обнаженными.