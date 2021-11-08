Битва виграна: Талашко звільнився з університету ім. Карпенка-Карого

Викладач Київського національного університету театру, кіно та телебачення імені Карпенка-Карого та актор Володимир Талашко звільнився за власним бажанням після секс-скандалу, який спалахнув у серпні 2021 року.

8 листопада актриса Вікторія Муштей повідомила, що Талашко написав заяву за власним бажанням та викладати в університеті більше не буде.

– Фінал історії. Битва виграна завдяки кожній дівчині, яка наважилася написати заяву до університету та Міністерства. Всі потоки бруду та труднощі коштували того, щоб нові студентки та абітурієнтки не зазнавали насильства. А також щоб це було прикладом іншим педагогам, які зловживають своєю владою, – написала Муштей.

За її словами, група, яка займається розслідуванням в університеті, досі не дала результатів, а продовжила свою роботу до 31 грудня 2021 року.

Що відомо про Талашка

Володимир Талашко – заслужений артист України, актор та режисер. Також він є членом Національної спілки кінематографістів України.

Талашко знімався у багатьох картинах, але глядачам він найбільше відомий за роллю у картині Леоніда Бикова У бій ідуть лише старі (1973).

Секс-скандал

9 серпня Народного артиста України та викладача університету імені Карпенка-Карого Володимира Талашка звинуватили у сексуальних домаганнях до студенток.

Після тривалого мовчання випускниці університету вирішили публічно розповісти, як потерпали від насилля з боку Володимира Талашка.

За словами дівчат, викладач неодноразово примушував до інтимних стосунків своїх студенток. Спочатку він запрошував їх до себе додому, потім пропонував алкоголь і фотографував оголеними.