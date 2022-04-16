Украинская певица Злата Огневич призналась, что готова пожертвовать собой ради жизни тысячи украинцев, которые находятся в заблокированном армией РФ Мариуполе.

Артистка уверена, если в скором времени не произойдет освобождение города — это будет “кровавая и ужасная трагедия”, которая будет жить с каждым из нас.

— Конечно, утопия так думать… Но я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе. Если бы это было возможно… Вот так мне больно. Я хочу, чтобы спасли людей. Я хочу спасения для Героев, которые там сейчас. Если деблокада Мариуполя не состоится – это будет кровавая и ужасная трагедия, которая будет жить с каждым из нас. Это будет невозможно забыть, простить, – написала Огневич.

Недавно Огневич расплакалась в прямом эфире, рассказывая о событиях в Мариуполе.

Певица ежедневно пишет призывы о помощи и деблокаде города, который сегодня является одной из самых горячих точек в Украине.

Кроме того, Злата дает благотворительные концерты в США в поддержку Украины. Таким образом, артистка собирает средства для бойцов ВСУ и волонтеров, а также рассказывает о том, что происходит в Буче, Ирпене и других украинских городах.