Головна героїня реаліті Холостячка Злата Огнєвіч розповіла, що під час участі в проекті на неї вилився неймовірний хейт зі сторони користувачів мережі. Ба більше, активізувався сталкер, який уже кілька років переслідує співачку.

Під час пост-шоу Злата розповіла, що чоловік знову її переслідував. Одного разу вона ледь втекла від нього.

Чоловік побачив Холостячку на вулиці біля її будинку і пішов за нею.

Огнєвіч буквально в останній момент встигла закрити двері під’їзду перед його обличчям.

Артистка зазначила, що неодноразово зверталася до правоохоронців через цього сталкера, проте поки немає результату.

– Він на якийсь період перестав мене переслідувати, проте з’явився знову, – зазначила Злата.

Раніше Злата вже розповідала про нього. Співачку два роки переслідував фанат, який одного разу напав на неї вночі.

– Мене переслідували фанати і один навіть вичислив, де я живу. Він напав на мене вночі. Це маніяк, який переслідував мене два роки, але зараз про нього нічого не чутно. Хоча один із топових українських телеканалів зняв про нього сюжет. І в цьому сюжеті він з такою посмішкою на весь кадр каже: “Так, я казав, що хочу її вбити, але це я пожартував. Я б ніколи їй не погрожував таким”, – розповідала Огнєвіч.