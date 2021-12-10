Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
ТБ

Ледве встигла забігти у під’їзд: Огнєвіч знову почав переслідувати сталкер

11 Грудня 2021, 00:22
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Ледве встигла забігти у під’їзд: Огнєвіч знову почав переслідувати сталкер

Головна героїня реаліті Холостячка Злата Огнєвіч розповіла, що під час участі в проекті на неї вилився неймовірний хейт зі сторони користувачів мережі. Ба більше, активізувався сталкер, який уже кілька років переслідує співачку.

Під час пост-шоу Злата розповіла, що чоловік знову її переслідував. Одного разу вона ледь втекла від нього.

Чоловік побачив Холостячку на вулиці біля її будинку і пішов за нею.

Огнєвіч буквально в останній момент встигла закрити двері під’їзду перед його обличчям.

Артистка зазначила, що неодноразово зверталася до правоохоронців через цього сталкера, проте поки немає результату.

– Він на якийсь період перестав мене переслідувати, проте з’явився знову, – зазначила Злата.

Раніше Злата вже розповідала про нього. Співачку два роки переслідував фанат, який одного разу напав на неї вночі.

– Мене переслідували фанати і один навіть вичислив, де я живу. Він напав на мене вночі. Це маніяк, який переслідував мене два роки, але зараз про нього нічого не чутно. Хоча один із топових українських телеканалів зняв про нього сюжет. І в цьому сюжеті він з такою посмішкою на весь кадр каже: “Так, я казав, що хочу її вбити, але це я пожартував. Я б ніколи їй не погрожував таким”, – розповідала Огнєвіч.

Читайте також:
Ледве встигла забігти у під’їзд: Огнєвіч знову почав переслідувати сталкерХотів мене вбити: Злату Огнєвіч два роки переслідував фанат

Теги
Злата Огнєвіч , Холостячка
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка