Компания Netflix приостановила работу над боевиком Fast & Loose с Уиллом Смитом после скандала с пощечиной на церемонии Оскара. Помимо возможного судебного иска от комика Криса Рока, Netflix также не хочет сотрудничать с актером.

В фильме Смит должен был сыграть криминального авторитета, который вел двойную игру в качестве сотрудника ЦРУ до потери памяти. Известно, что работа над Fast & Loose была замороженной, поскольку они искали замену режиссеру Дэвид Литчу, который ушел из проекта за неделю до инцидента с Оскаром.

Отказ Netflix от сотрудничества — далеко не единственные последствия недавнего скандала. Сам Уилл Смит отказался от членства в Академии кинематографических искусств и наук. Актер признал, что его действия непростительны, и он примет любые последствия от Совета Академии.

Напомним, что все это произошло после скандала на церемонии Оскар, где Уилл Смит вышел на сцену и дал пощечину комику Крису Року за неудачную шутку о его жене.

Во время мероприятия Крис ткнул пальцем на Джаду Пинкетт-Смит и обратил внимание на ее облысение. Комик сказал, что она могла бы сыграть главную роль в фильме Солдат Джейн из-за отсутствия волос.