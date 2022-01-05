Без СМИ, красной дорожки и гламура: как пройдет Золотой глобус 2022

Премия Золотой глобус пройдет в обновленном формате из-за последних скандалов.

Шоу планируют провести без традиционного гламура, СМИ и красной дорожки.

Голливудская ассоциация иностранной прессы обнародовала свои планы на церемонию 2022 года. В частности, мероприятие будет сосредоточено на объявлении победителей и освещении благотворительной деятельности ГАИП. Также там планируют отказаться от публики, красной дорожки и СМИ.

79-я ежегодная церемония вручения премии Золотой глобус состоится в воскресенье, 9 января, в отеле Beverly Hilton. Кроме того, мероприятие будет проходить со всеми карантинными ограничениями.

Победителей объявят в категориях кино и телевидения. Однако пока не ясно, как эту информацию донесут до публики. Из-за ряда скандалов телеканал NBC отказался вести прямую трансляцию премии. Возможно, трансляцию организуют в интернете или будут публиковать имена победителей в социальных сетях.

Также организаторы хотят сделать ставку на своей благотворительной деятельности. Однако это больше похоже на попытки отмыть свою репутацию после слухов о коррупции, обвинений в расовом и гендерном неравенстве.

В какие скандалы попала премия

Голливудская ассоциация иностранной прессы ранее подверглась сильной критике. Претензий им выкатили целый список. Началось с того, что в организации примерно 100 человек, среди которых нет ни одного чернокожего. Также обвинения касались дорогих подарков, которые могут получать члены ассоциации, а это, мол, может повлиять на конечный результат. Различные киностудии и критики призвали бойкотировать премию, пока она не исправится.

По итогу, все дошло до того, что NBC отменила телетрансляцию 2022 года.

Такой всплеск негатива всколыхнул Голливудскую ассоциацию иностранной прессы. Они расширили свои ряды, обновили устав, запретили подарки, ограничили оплачиваемые поездки.