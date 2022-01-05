Без ЗМІ, червоної доріжки та гламуру: як проходитиме Золотий глобус 2022

Премія Золотий глобус відбудеться в оновленому форматі через останні скандали.

Шоу планують провести без традиційного гламуру, ЗМІ та червоної доріжки.

Голлівудська асоціація іноземної преси оприлюднила свої плани на церемонію 2022 року. Зокрема, захід буде зосереджено на оголошенні переможців та висвітленні благодійної діяльності ГАІП. Також там планують відмовитися від публіки, червоної доріжки та ЗМІ.

79-та щорічна церемонія вручення премії Золотий глобус відбудеться у неділю, 9 січня, у готелі Beverly Hilton. Крім того, захід проходитиме з усіма карантинними обмеженнями.

Переможців оголосять у категоріях кіно та телебачення. Однак поки що не зрозуміло, як цю інформацію донесуть до публіки. Через низку скандалів телеканал NBC відмовився вести пряму трансляцію премії. Можливо, трансляцію організують в інтернеті або публікуватимуть імена переможців у соціальних мережах.

Також організатори хочуть зробити ставку на свою благодійну діяльність. Однак це більше схоже на спроби відмити свою репутацію після чуток про корупцію, звинувачень у расовій та гендерній нерівності.

В які скандали потрапила премія

Голлівудська асоціація іноземної преси раніше зазнала сильної критики. Претензій їм викотили цілий список. Почалося з того, що в організації приблизно 100 осіб, серед яких немає жодного чорношкірого. Також звинувачення стосувалися дорогих подарунків, які можуть отримувати члени асоціації, а це, мовляв, може вплинути на кінцевий результат. Різні кіностудії та критики закликали бойкотувати премію, доки вона не виправиться.

У результаті все дійшло до того, що NBC скасувала телетрансляцію 2022 року.

Такий сплеск негативу сколихнув Голлівудську асоціацію іноземної преси. Вони розширили свої лави, оновили статут, заборонили подарунки, обмежили оплачувані подорожі.