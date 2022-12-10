Всемирно известный британский стрит-арт художник Бэнкси (Banksy) выставил на продажу 50 своих рисунков-трафаретов. Вырученные за них средства будут направлены на поддержку Украины.

Об этом уличный художник проинформировал в своем официальном Instagram-аккаунте.

– Я создал 50 таких принтов, а все вырученные средства пойдут нашим друзьям в Украине, – отметил Бэнкси.

Он уточнил, что продажа работ состоится через сайт благотворительного фонда Legacy of War Foundation.

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На сайте фонда говорится, что каждый из 50 рисунков подписан и пронумерован. Один покупатель может приобрести только одну работу художника. Стоимость рисунка составляет 5 тыс. фунтов стерлингов (это примерно $6,1 тыс.).

Каждая работа находится в деревянной раме и уникальна, поскольку царапины на рисунки Бэнкси наносил лично с помощью ножа для пиццы.

Желающие приобрести рисунки должны зарегистрироваться на сайте фонда. Регистрация завершится в пятницу, 16 декабря, в 12:00 по Гринвичу. Боты будут дисквалифицированы, а потенциальных покупателей выберут с помощью компьютера. В дальнейшем им пришлют информацию, как завершить покупку.

Фонд планирует потратить вырученные от продажи рисунков средства на закупку новых машин скорой помощи и машин поддержки.

– Они нужны на Донбассе для продолжения эвакуации людей с инвалидностью, пожилых людей и пострадавших мирных жителей. Мы отправим генераторы, газовые обогреватели и фонари на солнечных батареях в общины, которые переживают суровую зиму без электричества. И мы сможем продолжить нашу поддержку приютов в Киеве для женщин и ЛГБТК-сообществ, – подчеркнул генеральный директор фонда Джайлз Дулей.

Недавно Бэнкси создал не менее семи муралов в разных местах Украины, в том числе в Киеве, Ирпене и Бородянке.

На днях британский художник стал почетным гражданином Ирпеня за вклад в привлечение общества к теме войны в Украине.

Источник: Instagram Бэнкси, Legacy of War Foundation

Фото: Instagram Бэнкси