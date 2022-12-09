Всемирно известный художник Бэнкси стал почетным гражданином Ирпеня. Такую награду он получил за свой вклад в привлечение общества к войне в Украине.

Об этом рассказал мэр города Александр Маркушин.

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Бэнкси стал почетным гражданином города благодаря инициативе местных властей. Что касательно конкретных действий, то граффити художника, оставленное на одном из домов в Ирпене смогло привлечь внимание всего мира к войне, с которой столкнулась вся Украина.

Правда, сам Бэнкси не спешит получать свою награду — многие годы он умело скрывает свою личность, и пока у него это получается. Известно, что художник посетил сразу несколько городов, которые были частично или полностью разрушены из-за российской агрессии.

Так, Бэнкси уже побывал в Горенке, Бородянке, Ирпене, Гостомеле и Киеве. По заявлениям очевидцев, он приезжал на локации для графити на авто со своей командой. Все они одеты в одинаковые костюмы, и за считанные минуты наносят рисунок с помощью трафаретов на разрушенные или поврежденные дома.

И хотя художник активно скрывается, Бэнкси показал процесс нанесения граффити на камеру. Короткий, но интересный ролик он опубликовал в Instagram для своих поклонников.