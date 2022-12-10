Всесвітньо відомий британський стріт-арт художник Бенксі (Banksy) виставив на продаж 50 своїх малюнків-трафаретів. Отримані за них кошти будуть спрямовані на підтримку України.

Про це вуличний художник поінформував у своєму офіційному Instagram-акаунті.

– Я створив 50 таких принтів, а всі виручені кошти підуть нашим друзям в Україні, – зазначив Бенксі.

Він уточнив, що продаж робіт відбудеться через сайт благодійного фонду Legacy of War Foundation.

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На сайті фонду сказано, що кожен із 50 малюнків підписаний та пронумерований. Один покупець може придбати лише одну роботу художника. Вартість малюнка становить 5 тис. фунтів стерлінгів (це приблизно $6,1 тис.).

Кожна робота знаходиться в дерев’яній рамі та є унікальною, оскільки подряпини на малюнки Бенксі наносив особисто за допомогою ножа для піци.

Ті, хто бажають придбати малюнки, повинні зареєструватися на сайті фонду. Реєстрація завершиться в п’ятницю, 16 грудня, о 12:00 за Гринвічем. Боти будуть дискваліфіковані, а потенційних покупців оберуть за допомогою комп’ютера. В подальшому їм надішлють інформацію, як завершити покупку.

Фонд планує витратити отримані від продажу малюнків кошти на закупівлю нових машин швидкої допомоги та машин підтримки.

– Вони потрібні на Донбасі для продовження евакуації людей з інвалідністю, літніх людей та постраждалих мирних жителів. Ми відправимо генератори, газові обігрівачі та ліхтарі на сонячних батареях до громад, які переживають сувору зиму без електрики. І ми зможемо продовжити нашу підтримку притулків у Києві для жінок та ЛГБТК-спільнот, – наголосив генеральний директор фонду Джайлз Дулей.

Нещодавно Бенксі створив щонайменше сім муралів у різних місцях України, зокрема у Києві, Ірпені та Бородянці.

Днями британський художник став почесним громадянином Ірпеня за внесок у залучення суспільства до теми війни в Україні.

Джерело: Instagram Бенксі, Legacy of War Foundation

Фото: Instagram Бенксі