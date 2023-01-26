Вчені з’ясували, що найкрасивішим чоловіком у світі є зірка серіалу Бріджертон Реге Пейдж. Його риси обличчя ближче за інших до грецького золотого перетину краси під назвою Фі.

Так, 34-річний актор, який зіграв Самона Бассета, герцога Гастінгса у популярному серіалі від Netflix відповідає параметрам ідеалу на 93,65%.

Друге місце за ще одним всесвітньо відомим актором – Кріс Гемсворт не набагато відстає від лідера – його обличчя на 93,53% відповідає ідеалам чоловічої краси. Зірку можна побачити у фільмах Marvel у ролі Тора.

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Трійку лідерів замикає Майкл Бі Джордан із Чорної пантери – він на 93,46% ідеал на думку стандартів Греції.

Четверте місце посів музикант Гаррі Стайлз із показником у 92,30%.

Рейтинг на п’ятому місці замикає футболіст клубу Боруссія Дортмунд Джуд Беллінгем – 92,22%.

Список складено хірургом доктором Джуліаном Де Сільвою, який використовує передову комп’ютерну технологію.

– Ці абсолютно нові методи комп’ютерного картування дозволяють нам розгадати деякі таємниці того, що робить людину фізично красивою, а технологія корисна при плануванні операції пацієнтів, – заявив Джуліан.

Щодо жіночих ідеалів краси, то в січні відбувся міжнародний конкурс Міс Всесвіт 2022. Перше місце посіла представниця США, а українка Вікторія Апанасенко не потрапила до топ-16.