Американская певица Бейонсе отыграла первый концерт с 2018 года. Звезда выступила на открытии гостиницы Atlantis The Royal в Дубае.

Программа длилась 70 минут, за это время перед зрителями Бейонсе предстала в трех нарядах. Один из них — от украинского дизайнера Frolov.

Полупрозрачный образ с глубоким декольте был выполнен в розовом цвете и украшен камнями. Платье подчеркивало фигуру артистки, а колготки имитировали чулки.

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Также на певице были высокие перчатки и аксессуары.

Стоит отметить, что гостям мероприятия запретили снимать выступление Бейонсе, попросив сложить телефоны в прозрачные пакеты.

Отель Atlantis The Royal — один из самых дорогих дубайских комплексов. Бейонсе получила за свое выступление там $24 млн. Также на открытии был супруг певицы Джей Зи, актриса Ребел Уилсон, модель Кендалл Дженнер и многие другие селебрити.