44-й президент США Барак Обама получил телевизионную премию Эмми в номинации Выдающийся рассказчик.

Политика наградили за документальный сериал Netflix Лучшие национальные парки мира. В эпизоде Мир чудес он исполнил роль рассказчика. Об этом говорится в сообщении премии.

Сериал состоит из пяти эпизодов. В каждом из них рассказывается о национальных парках всего мира. Лента создана продюсерской компанией Барака и Мишель Обамы Higher Ground.

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Премию в номинации Выдающийся рассказчик также мог получить телеведущий Дэвид Аттенборо, актриса Люпита Нионго, сценарист Карим Абдул-Джаббар и комик Уолтер Камау Белл.

Вручение премий Эмми состоится 12 сентября 2022 года в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе, Калифорния. По киевскому времени — ночью 13 сентября.