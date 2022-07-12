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Стали известны номинанты премии Эмми 2022

12 июля 2022, 20:19
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
статуетка Еммі
Источник: Getty Images

Американская телевизионная академия объявила номинантов на премию Эмми 2022, которая состоится 12 сентября.

В этом году больше всего номинаций получили такие сериалы, как Наследие (25), Тед Лассо (20), Белый лотос (20), Hacks (17). Также за статуэтки будут бороться популярные ленты – Эйфория, Игра в кальмара и Озарк.

Полный список номинантов премии Эмми 2022 – смотрите дальше в материале.

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Лучший драматический сериал:

  • Лучше позвоните Солу
  • Эйфория
  • Озарк
  • Разрыв
  • Игра в кальмара
  • Удивительные чудеса
  • Наследие
  • Желтые жилеты

Лучший комедийный сериал:

  • Abbott Elementary
  • Барри
  • Уменьши свой энтузиазм
  • Hacks
  • Удивительная миссис Мэйзел
  • Убийства в одном здании
  • Тед Лассо
  • Чем мы занимаемся в тенях

Лучшая актриса в драматическом сериале:

  • Джоди Комер (Убивая Еву)
  • Лора Линни (Озарк)
  • Мелани Лински (Yellowjackets)
  • Сандра О (Убивая Еву)
  • Риз Уизерспун (Утреннее шоу)
  • Зендея (Эйфория)

Лучший актер в драматическом сериале:

  • Джейсон Бейтман (Озарк)
  • Брайан Кокс (Наследие)
  • Ли Чон Че (Игра в кальмара)
  • Боб Оденкерк (Лучше позвоните Солу)
  • Адам Скотт (Наследие)
  • Джереми Стронг (Наследие)

Лучшая актриса в комедийном сериале:

  • Рейчел Броснан (Удивительная миссис Мэйзел)
  • Квинта Брансон (Abbott Elementary)
  • Кейли Куоко (Бортпроводница)
  • Эль Феннинг (Большая)
  • Исса Рэй (Insecure)
  • Джин Смарт (Hacks)

Лучший актер в комедийном сериале:

  • Дональд Гловер (Атланта)
  • Билл Гайдер (Барри)
  • Николас Голт (Большая)
  • Стив Мартин (Убийства в одном здании)
  • Мартин Шорт (Убийства в одном здании)
  • Джейсон Судейкис (Тед Лассо)

Лучшая актриса в мини-сериале или фильме:

  • Тони Коллетт (The Staircase)
  • Джулия Гарнер (Выдуманная Анна)
  • Лили Джеймс (Pam & Tommy)
  • Сара Полсон, (Импичмент: Американская история преступлений)
  • Маргарет Квелли (Горничная)
  • Аманда Сейфрид (Выбыла)

Лучший актер в мини-сериале или фильме:

  • Колин Ферт (The Staircase)
  • Эндрю Гарфилд (Under The Banner Of Heaven)
  • Оскар Айзек (Scenes From A Marriage)
  • Майкл Китон (Dopesick)
  • Химеш Патель (Станция одиннадцать)
  • Себастиан Стэн (Pam & Tommy)

Лучший мини-сериал:

  • Dopesick
  • Выбывшая
  • Изобретая Анну
  • Pam & Tommy
  • Белый лотос

Лучший телевизионный фильм:

  • Чип и Дейл — бурундучки-спасательницы
  • Ray Donovan: The Movie
  • Reno 911!: The Hunt For QAnon
  • Гарри Гафт
  • Zoey’s Extraordinary Christmas

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