Американская телевизионная академия объявила номинантов на премию Эмми 2022, которая состоится 12 сентября.
В этом году больше всего номинаций получили такие сериалы, как Наследие (25), Тед Лассо (20), Белый лотос (20), Hacks (17). Также за статуэтки будут бороться популярные ленты – Эйфория, Игра в кальмара и Озарк.
Полный список номинантов премии Эмми 2022 – смотрите дальше в материале.
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Лучший драматический сериал:
- Лучше позвоните Солу
- Эйфория
- Озарк
- Разрыв
- Игра в кальмара
- Удивительные чудеса
- Наследие
- Желтые жилеты
Лучший комедийный сериал:
- Abbott Elementary
- Барри
- Уменьши свой энтузиазм
- Hacks
- Удивительная миссис Мэйзел
- Убийства в одном здании
- Тед Лассо
- Чем мы занимаемся в тенях
Лучшая актриса в драматическом сериале:
- Джоди Комер (Убивая Еву)
- Лора Линни (Озарк)
- Мелани Лински (Yellowjackets)
- Сандра О (Убивая Еву)
- Риз Уизерспун (Утреннее шоу)
- Зендея (Эйфория)
Лучший актер в драматическом сериале:
- Джейсон Бейтман (Озарк)
- Брайан Кокс (Наследие)
- Ли Чон Че (Игра в кальмара)
- Боб Оденкерк (Лучше позвоните Солу)
- Адам Скотт (Наследие)
- Джереми Стронг (Наследие)
Лучшая актриса в комедийном сериале:
- Рейчел Броснан (Удивительная миссис Мэйзел)
- Квинта Брансон (Abbott Elementary)
- Кейли Куоко (Бортпроводница)
- Эль Феннинг (Большая)
- Исса Рэй (Insecure)
- Джин Смарт (Hacks)
Лучший актер в комедийном сериале:
- Дональд Гловер (Атланта)
- Билл Гайдер (Барри)
- Николас Голт (Большая)
- Стив Мартин (Убийства в одном здании)
- Мартин Шорт (Убийства в одном здании)
- Джейсон Судейкис (Тед Лассо)
Лучшая актриса в мини-сериале или фильме:
- Тони Коллетт (The Staircase)
- Джулия Гарнер (Выдуманная Анна)
- Лили Джеймс (Pam & Tommy)
- Сара Полсон, (Импичмент: Американская история преступлений)
- Маргарет Квелли (Горничная)
- Аманда Сейфрид (Выбыла)
Лучший актер в мини-сериале или фильме:
- Колин Ферт (The Staircase)
- Эндрю Гарфилд (Under The Banner Of Heaven)
- Оскар Айзек (Scenes From A Marriage)
- Майкл Китон (Dopesick)
- Химеш Патель (Станция одиннадцать)
- Себастиан Стэн (Pam & Tommy)
Лучший мини-сериал:
- Dopesick
- Выбывшая
- Изобретая Анну
- Pam & Tommy
- Белый лотос
Лучший телевизионный фильм:
- Чип и Дейл — бурундучки-спасательницы
- Ray Donovan: The Movie
- Reno 911!: The Hunt For QAnon
- Гарри Гафт
- Zoey’s Extraordinary Christmas
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