Американская телевизионная академия объявила номинантов на премию Эмми 2022, которая состоится 12 сентября.

В этом году больше всего номинаций получили такие сериалы, как Наследие (25), Тед Лассо (20), Белый лотос (20), Hacks (17). Также за статуэтки будут бороться популярные ленты – Эйфория, Игра в кальмара и Озарк.

Полный список номинантов премии Эмми 2022 – смотрите дальше в материале.

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Лучший драматический сериал:

Лучше позвоните Солу

Эйфория

Озарк

Разрыв

Игра в кальмара

Удивительные чудеса

Наследие

Желтые жилеты

Лучший комедийный сериал:

Abbott Elementary

Барри

Уменьши свой энтузиазм

Hacks

Удивительная миссис Мэйзел

Убийства в одном здании

Тед Лассо

Чем мы занимаемся в тенях

Лучшая актриса в драматическом сериале:

Джоди Комер (Убивая Еву)

Лора Линни (Озарк)

Мелани Лински (Yellowjackets)

Сандра О (Убивая Еву)

Риз Уизерспун (Утреннее шоу)

Зендея (Эйфория)

Лучший актер в драматическом сериале:

Джейсон Бейтман (Озарк)

Брайан Кокс (Наследие)

Ли Чон Че (Игра в кальмара)

Боб Оденкерк (Лучше позвоните Солу)

Адам Скотт (Наследие)

Джереми Стронг (Наследие)

Лучшая актриса в комедийном сериале:

Рейчел Броснан (Удивительная миссис Мэйзел)

Квинта Брансон (Abbott Elementary)

Кейли Куоко (Бортпроводница)

Эль Феннинг (Большая)

Исса Рэй (Insecure)

Джин Смарт (Hacks)

Лучший актер в комедийном сериале:

Дональд Гловер (Атланта)

Билл Гайдер (Барри)

Николас Голт (Большая)

Стив Мартин (Убийства в одном здании)

Мартин Шорт (Убийства в одном здании)

Джейсон Судейкис (Тед Лассо)

Лучшая актриса в мини-сериале или фильме:

Тони Коллетт (The Staircase)

Джулия Гарнер (Выдуманная Анна)

Лили Джеймс (Pam & Tommy)

Сара Полсон, (Импичмент: Американская история преступлений)

Маргарет Квелли (Горничная)

Аманда Сейфрид (Выбыла)

Лучший актер в мини-сериале или фильме:

Колин Ферт (The Staircase)

Эндрю Гарфилд (Under The Banner Of Heaven)

Оскар Айзек (Scenes From A Marriage)

Майкл Китон (Dopesick)

Химеш Патель (Станция одиннадцать)

Себастиан Стэн (Pam & Tommy)

Лучший мини-сериал:

Dopesick

Выбывшая

Изобретая Анну

Pam & Tommy

Белый лотос

Лучший телевизионный фильм:

Чип и Дейл — бурундучки-спасательницы

Ray Donovan: The Movie

Reno 911!: The Hunt For QAnon

Гарри Гафт

Zoey’s Extraordinary Christmas