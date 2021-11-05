Украинская группа Kazka презентовала новый музыкальный альбом, который получил название SVIT.
В него вошло 12 треков, среди которых уже ранее известные — Красива серцем, Цілувати тебе, М’ята.
SVIT состоит из каверов и саундтреков к мультсериалу Kazka: Тайна Чарголоса, телесериалу Моя улюблена страшко, фильмам Любовь и блогеры и Чернобыль.
Также в альбом вошли дуэты с Тиной Кароль — Зірочка, Alekseev — Поруч, Roxolana — Не своя и Runstar — Автовідповідач и Острів.
На обложке к альбому группа решила использовать новый логотип и эмблему метавселенной Kazka SVIT.
— В этом альбоме мы пошли на музыкальный эксперимент и собрали саундтреки, дуэты и каверы. Все они разные по стилистике и месседжам. Мы сделали то, что уже давно хотели реализовать, ведь в так стремительно меняющемся мире не стоит ограничивать себя каким-то одним музыкальным форматом, — сказала фронтвумен группы Александра Зарицкая.
Поклонники группы уже успели послушать новый альбом и поделиться своими впечатлениями.
- Что за бред, только два новых трека?
- Спасибо за красивые песни!
- Какой все таки волшебный голос.
- Спасибо за творчество!
- Я так ждала выхода этого альбома!
- Супер, вы лучшие!
- Заряд на весь день! — пишут пользователи сети.
Ранее стало известно, что солистка группы Kazka разошлась со своим любимым. Певица сообщила, что ее сердце свободно и она готова к новым отношениям.