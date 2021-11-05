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Музыка

Не ограничены форматом: Kazka презентовали альбом SVIT

5 ноября 2021, 10:57 Каріна Зуєва
Не ограничены форматом: Kazka презентовали альбом SVIT
Источник: Kazka

Украинская группа Kazka презентовала новый музыкальный альбом, который получил название SVIT.

В него вошло 12 треков, среди которых уже ранее известные — Красива серцем, Цілувати тебе, М’ята.

SVIT  состоит из каверов и саундтреков к мультсериалу Kazka: Тайна Чарголоса, телесериалу Моя улюблена страшко, фильмам Любовь и блогеры и Чернобыль.

Также в альбом вошли дуэты с Тиной Кароль — Зірочка, Alekseev — Поруч, Roxolana — Не своя и Runstar — Автовідповідач и Острів.

На обложке к альбому группа решила использовать новый логотип и эмблему метавселенной Kazka SVIT. 

— В этом альбоме мы пошли на музыкальный эксперимент и собрали саундтреки, дуэты и каверы. Все они разные по стилистике и месседжам. Мы сделали то, что уже давно хотели реализовать, ведь в так стремительно меняющемся мире не стоит ограничивать себя каким-то одним музыкальным форматом, — сказала фронтвумен группы Александра Зарицкая.

Поклонники группы уже успели послушать новый альбом и поделиться своими впечатлениями.

  • Что за бред, только два новых трека?
  • Спасибо за красивые песни!
  • Какой все таки волшебный голос.
  • Спасибо за творчество!
  • Я так ждала выхода этого альбома!
  • Супер, вы лучшие!
  • Заряд на весь день! — пишут пользователи сети.
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Ранее стало известно, что солистка группы Kazka разошлась со своим любимым.  Певица сообщила, что ее сердце свободно и она готова к новым отношениям.

Теги
KAZKA , Музичний альбом , Прем’єра
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