Украинская группа Kazka вместе с певицей Roxolana презентовали клип на трек Не своя. Песня вошла в третий альбом коллектива Svit.

В ролике можно увидеть, как Александра Зарецкая и Роксолана Сирота помогают друг другу отомстить бойфрендам, которые их предали.

Roxolana исполняет “сумасшедший” танец, а затем расправляется с женихом своей подруги. А Зарецкая, которая предстала в образе блондинки, распиливает пополам автомобиль с мужчиной.

В основе песни Не своя лежит стихотворение знаменитого поэта-футуриста Михаила Семенко. Композиция является частью проекта Ukraine Is, который Roxolana посвятила соединению украинской поэзии и современной музыки.

Александра Зарецкая призналась, что получила удовольствие от съемок клипа и сотрудничества с Роксоланой.

– На съемках клипа мы изрядно повеселились. Мне очень понравился мой образ – до этого я никогда не преображалась в блондинку! Но на самом деле это видео о взаимоподдержке, особенно нужной тогда, когда кто-то из нас переживает обман или измену. Мы с Роксоланой показываем, что дружба и девичья солидарность способны победить любые проблемы, — сказала Зарецкая.

Кстати, недавно солистка группы Kazka разошлась со своим возлюбленным. Причину разрыва отношений певица не назвала.

По словам Александры, сейчас ее сердце свободно и она открыта к любви. Поклонники звезды предполагают, что пара могла разойтись из-за напряженного рабочего графика певицы.