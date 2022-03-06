Украинский актер и телеведущий Павел Ли погиб под обстрелами в Ирпене.

О смерти 33-летнего Паши Ли сообщил украинский адвокат и журналист Ярослав Куц.

– Даже фото не успели сделать. Покойся с миром, – написал он.

С началом войны Паша Ли присоединился к ВСУ. В Instagram он выкладывал снимки в военной форме и упоминал войну.

— За последние 48 часов есть возможность сесть и закинуть фотографию о том, как нас бомбят, а мы улыбаемся, потому что справимся и все будет Украина! — подписал он последний снимок.

Паша Ли родился в Крыму. Снимался в кино и рекламе, был актером дубляжа, а также участником многих музыкальных шоу талантов, в том числе Фабрики звезд 3.