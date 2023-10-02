Украинский певец Артем Пивоваров растрогал зрителей во время своего концерта в Виннице.

На выступление артиста вместе с семьей пришел украинский военный Виталий Верес, который во время боевого задания в Бахмуте получил тяжелое ранение и потерял зрение.

Увидев в зале бойца ВСУ, Пивоваров приостановил выступление и спустился к нему, чтобы поблагодарить.

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— Спасибо, что пришли. Рад видеть, горжусь этой возможностью! Спасибо вам, спасибо за все, что вы делаете для нашей страны, — сказал артист.

Также Пивоваров решил сделать подарок Виталию. Певец заявил, что отныне и навсегда на все его концерты военный может ходить бесплатно.

После выступления Пивоваров встретился за кулисами с семьей Вереса. Артист сказал дочери защитника, что она так же может посещать все его концерты бесплатно.

— Если ты захочешь прийти через 5 лет, или через 10, если твоя любовь останется со мной, то я буду рад видеть тебя каждый год на каждом концерте, — сказал Пивоваров.

В комментариях к видео с концерта пользователи сети отметили, что поступок Артема растрогал их до слез.

Артем, твои поступки достойны уважения! Еще не помню артистов такого уровня с такими поступками и искренностью. Спасибо тебе!

Гордимся каждым нашим воином! Гордимся тобой!

Это поступок! А самое главное, что военный почувствовал себя нужным и не забытым!

Это до слез. Гордимся нашими защитниками! У вас невероятно доброе сердце.

Невозможно сдержать слезы! Вы невероятный человек, — пишут в комментариях.

Фото: Артем Пивоваров