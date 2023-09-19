Певец Артем Пивоваров остановил свое выступление из-за слез юного поклонника. Это произошло во время исполнения композиции Говори, которая была любимой песней близкого человека мальчика, который он потерял.

Артист растроганно присел возле ребенка и обратился к нему со словами поддержки.

— Самое главное, что этот человек, о котором ты помнишь, оставил самые лучшие мысли о себе. Это важно. Если ты вспоминаешь его сегодня, если ты плачешь в честь этого человека, скорее всего, он был особенным и делал особые вещи в своей жизни.

Артем Пивоваров добавил, что понимает чувства мальчика и отметил силу его характера.

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– Твое мужество и сила в том, что ты можешь проявлять свои эмоции. В твоей жизни будет много моментов, когда ты будешь разочаровываться в людях, возможно, в своих мыслях тоже. Но эти вещи делают нас сильнее, – заверил поклонника певец.

Этот момент растрогал подписчиков певца, в том числе и звездных. Маша Ефросинина оставила под видео в качестве коментария эмодзи в виде разбитого сердца. Почитатели творчества Пивоварова поделились собственными историями и чувствами.

Я так же проплакала под песню Говори и не только на концерте в Житомире, вспоминая своего мужа Максима, защищавшего нашу свободу. У Артема сильные песни, позволяющие проявить и прожить свою собственную боль и свои эмоции.

Война и у меня забрала близкого мне человека – сводного моего братика. Мы с ним одного возраста, ему сейчас было бы 24 года.

Ваши слова, Артем, — это очень сильная поддержка каждому пережившему утрату ребенку. Очень много эмоций, вы – сила!

Фото: Артем Пивоваров