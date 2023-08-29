Певица Тина Кароль рассказала, что ее композиция One Nation Under Love подана на номинации престижной премии Грэмми. Ее для артистки написала американский композитор Дайан Уоррен.

По словам Тины Кароль, песня будет бороться в нескольких номинациях.

— Эта песня представлена на разные номинации Грэмми. Увидим! Даже наш симфонический оркестр также представлен на Грэмми. Посмотрим, дадут нам короткий шорт-лист или длинный. Я не знаю. Это уже такое: Вы должны это сделать! — поделилась певица в эфире одного из утренних шоу.

Идея создать One Nation Under Love появилась у артистки еще в начале полномасштабной войны. Она долго искала человека, который помог бы ей ее воплотить. На Дайан Уоррен Тина Кароль вышла не сразу, однако после знакомства поняла — это именно тот человек. К слову, композитор работала с Уитни Хьюстон, Тиной Тернер, Селин Дион и другими мировыми звездами.

В итоге Тина Кароль представила две версии композиции — на украинском и английском языках, однако не все оценили второй текст, а некоторым он показался странным.

На перевод и неоднозначный смысл английской версии обратил внимание музыкант Сергей Гусак (Ницо Потворно).

— Послушал новую песню Тины Кароль, почитал слова. Выглядит, будто “опять нас поделили политики, единый народ”. Потому что странно обращаться к Донбассу на английском, а для западной аудитории это звучит, как по мне, обращением к России. Или я что-то не так понял? — написал он.

послухав нову пісню Тіни Кароль, почитав слова. виглядає ніби нас “опять подєлілі політікі, єдіний народ” бо дивно звертатись до Донбаса англійською, а для західної аудиторії це звучить, як на мене, звернення до росії чи я шось не так зрозумів? pic.twitter.com/MUTGoImxy9 — Ницо Потворно (@potvorno) August 26, 2023

One Nation Under Love переводится как Одна нация в любви. Перевод песни с английского языка выглядит следующим образом:

Что происходит?

Как мы попали сюда, почему все пошло не так?

Что мы делаем, чтобы спастись от того беспорядка, в котором оказались?

Мы не враги, мы не должны быть ими.

Мы не такие уж и разные.

Когда мы с тобой пересекли большой разлом?

Когда мы сможем быть, сможем ли мы быть

одной нацией в любви?

Любовь освободила нас,

Давайте будем одной нацией в любви.

Куда мы идем, чтобы стереть ненависть?

В свою очередь пользователи сети в комментариях к посту Сергея Гусака отметили, что англоязычную версию писала Дайана Уоррен, а украинская совсем другая.

Попіл і дим,

Кожен хоче миру,

Кожен хоче змін.

Воля в кулак, на вустах пісок,

Щось пішло не так.

У скронях б’ється пульс,

Дощ іде із куль,

Обрані й молоді

Віддають життя.

Разом до кінця!

Непереможна надія!

Одна мрія,

Одне серцебиття і одна доля!

Я відчуваю обійми,

Такі сильні.

Одне серцебиття і одна доля!

В целом мнения пользователей разделились:

Англоязычную версию полностью написала Дайан Уоррен, и, я думаю, Тина очень хотела эту коллабу и боялась попросить переписать текст. Украиноязычная версия топ и вообще о другом.

Именно как “один народ” и выглядит!

Возможно, в текст заложена мысль вообще о человечестве, что, если оно хочет существовать больше чем тысячелетие, оно должно учиться жить мирно.

Я что-то ничего не понял, текст английской версии и украинской совершенно разный, типа чтобы что?

Западная аудитория 100% считает этот месседж именно в российском ключе.

Напомним, One Nation Under Love Тина Кароль презентовала на День Независимости Украины. Видео было записано в двух локациях — возле монумента Украина-мать в Киеве, где пела Тина Кароль, и на фоне статуи Свободы, где Дайан Уоррен играла на фортепиано.