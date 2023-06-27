Украинская певица Тина Кароль стала голосующим членом престижной музыкальной премии Грэмми (Grammy), которая вручается ежегодно американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи.

Этой новостью исполнительница поделилась в своем Instagram. Уже в следующем году она с другими звездами будет выбирать победителей.

— Я чувствую невероятную честь и благодарность за то, что меня приняли в музыкальную семью Грэмми в качестве голосующего члена, — написала Тина Кароль.

Поклонники исполнительницы поздравили ее с таким событием, ведь она стала одной из 3 700 артистов, которые получили приглашения стать голосующим членом премии.

Тина — мировая музыкальная звезда.

Вы этого достойны! Поздравляю!

Наша гордость!

Это очень высокий уровень.

Это невероятно, очень круто, — пишут в комментариях пользователи сети.

Стоит отметить, что украинский артист уже был в составе голосующего члена жюри Грэмми. В 2021 году это почетное место досталось скрипачке Ассии Ахат.