Украинская певица Тина Кароль стала голосующим членом престижной музыкальной премии Грэмми (Grammy), которая вручается ежегодно американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи.
Этой новостью исполнительница поделилась в своем Instagram. Уже в следующем году она с другими звездами будет выбирать победителей.
— Я чувствую невероятную честь и благодарность за то, что меня приняли в музыкальную семью Грэмми в качестве голосующего члена, — написала Тина Кароль.
Поклонники исполнительницы поздравили ее с таким событием, ведь она стала одной из 3 700 артистов, которые получили приглашения стать голосующим членом премии.
- Тина — мировая музыкальная звезда.
- Вы этого достойны! Поздравляю!
- Наша гордость!
- Это очень высокий уровень.
- Это невероятно, очень круто, — пишут в комментариях пользователи сети.
Стоит отметить, что украинский артист уже был в составе голосующего члена жюри Грэмми. В 2021 году это почетное место досталось скрипачке Ассии Ахат.