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Будет выбирать лауреатов: Тина Кароль стала голосующим членом Грэмми

27 июня 2023, 11:56
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Тіна Кароль
Источник: Тина Кароль

Украинская певица Тина Кароль стала голосующим членом престижной музыкальной премии Грэмми (Grammy), которая вручается ежегодно американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи.

Этой новостью исполнительница поделилась в своем Instagram. Уже в следующем году она с другими звездами будет выбирать победителей.

— Я чувствую невероятную честь и благодарность за то, что меня приняли в музыкальную семью Грэмми в качестве голосующего члена, — написала Тина Кароль.

Поклонники исполнительницы поздравили ее с таким событием, ведь она стала одной из 3 700 артистов, которые получили приглашения стать голосующим членом премии.

  • Тина — мировая музыкальная звезда.
  • Вы этого достойны! Поздравляю!
  • Наша гордость!
  • Это очень высокий уровень.
  • Это невероятно, очень круто, — пишут в комментариях пользователи сети.

Стоит отметить, что украинский артист уже был в составе голосующего члена жюри Грэмми. В 2021 году это почетное место досталось скрипачке Ассии Ахат.

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Теги
Грэмми (Grammy) Тина Кароль
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